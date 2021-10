El Clownia Festival, organitzat per Txarango a Sant Joan de les Abadesses (Ripollès), ha cancel·lat la setena edició que s'havia de fer el juny del 2022. Una edició que ja es va haver d'ajornar l'estiu del 2020 en ple coronavirus. En un comunicat, els organitzadors anuncien el que ha estat una «decisió difícil» i afirmen que l'han pres per la «difícil perspectiva» que encara viu la cultura a causa de la covid-19 i «la incertesa» en les restriccions en els esdeveniments culturals. Un fet que, segons diuen, «fa impossible» planificar un festival «en les condicions que els agradaria fer-ho». També han anunciat que retornaran els diners de les 5.000 entrades venudes.

En un comunicat, publicat a través de les xarxes socials, els organitzadors del Clownia Festival remarquen que l'únic artista que hi havia confirmat del cartell era Txarango. La formació ja va anunciar el desembre de l'any passat que suspenia de forma definitiva la gira de comiat, El gran circ. Malgrat aquest ajornament, valoren l'experiència de les sis edicions del festival com a un «espai artístic, multidisciplinari, de música, convivència, reflexió i solidaritat». Un esdeveniment que, segons diuen, s'ha consolidat com «el festival familiar i d'àmbit festiu més representatiu del panorama català, exhaurint any rere any la totalitat de les entrades mesos abans de la celebració». Un festival que també ha destacat per la seva activitat diürna, al centre de Sant Joan de les Abadesses, amb programació de circ i arts escèniques i activitats obertes a tothom. La setena edició s'havia de celebrar del 23 al 26 de juny del 2022.

L'adéu definitiu de Txarango

Aquest dijous, Txarango ha publicat també un escrit de comiat tot recordant la idea que tenien de fer-ho dalt de l'escenari amb una gira i els temes del seu últim disc publicat. Amb la irrupció de la pandèmia, però, es va haver de cancel·lar de forma definitiva. «Durant aquest temps ens hauria encantat poder fer alguns concerts de comiat on celebrar en directe les cançons, igual que ho hem fet tantes vegades al llarg de tots aquests anys, saltant i ballant plegades a cor obert, en un esclat sense mesures, i acomiadar aquest viatge amb una gran festa; però la situació ho ha fet impossible», detallen al text. És per això que senten que ha arribat el moment d'aturar aquest «viatge» i ho fan amb l'agraïment a tots els seus seguidors que els han acompanyat durant aquests anys. «Sabem que ens ha quedat pendent un comiat als escenaris, potser un dia el camí i les condicions ens deixen fer-lo», afegeixen.