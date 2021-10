La banyolina Clàudia Cedó és una de les triomfadores de la quarta edició dels premis Teatre Barcelona. La directora i dramaturga s'ha endut el guardó a millor directora per Mare de sucre, estrenat al Teatre Nacional de Catalunya, i a millor adaptació per Canto jo i la muntanya balla en uns premis que reconeixen els millors espectacles de la cartellera barcelonina amb el vot dels espectadors.

A més del premi a Cedó, Mare de sucre, que narra la història d'una noia amb discapacitat intel·lectual que vol ser mare, també ha obtingut el premi a millor interpretació revelació per a Andrea Àlvarez.

Pel que fa a Canto jo i la muntanya balla, basat en la novel·la d'Irene Solà, ha guanyat el premi a millor adaptació ja esmentat per a Clàudia Cedó i també el premi a millor interpretació per a Laura Aubert.

Amb tot la gran triomfadora dels premis ha estat La Calòrica amb el muntatge De què parlem mentre no parlem de tota aquesta merda amb els guardons a millor espectacle teatral, a millor autoria teatral (per a Joan Yago) i a millor interpretació de repartiment (per a Mònica López).