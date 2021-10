La remodelació del museu de la Catedral de Girona comença a donar els seus fruits. A diferència del que passava fins ara, el gruix de visitants que passen per la Catedral arriba fins al Tresor per gaudir de la joia de la corona del patrimoni de la seu, el Tapís de la Creació. Aquest mes de juny el Museu Tresor de la Catedral va estrenar una ambiciosa reforma que dignifica el brodat, ha permès guanyar una sala i modular el discurs expositiu per fer lluir al màxim les peces més importants de la col·lecció; una aposta per incrementar la qualitat de la visita que ha ajudat a dignificar els elements més icònics.

«Abans el visitant de la catedral passava de llarg del museu i ara pràcticament el 90% hi entra», expliquen fonts del Capítol de la Catedral, que es mostren molt satisfetes per la bona resposta que s’han trobat amb el canvi. «Perceps que el visitant pot prestar molta més atenció a les peces i la museografia ha guanyat molt, ara destaquen l’escultura de Sant Carlemany, el Beatus i sobretot el Tapís, és clar», apunten.

En aquest sentit, expliquen que si fins ara ni tan sols tenien valoracions a Google del museu, ara comencen a tenir-ne, especialment del brodat romànic i de l’audioguia.

De fet, indiquen, l’audioguia va ser determinant a l’hora de decidir tirar endavant la reforma de l’espai expositiu, que es va obrir de nou a finals de juny després de vuit mesos de treballs: «Les alarmes van saltar quan ens vam adonar que tot i ser la peça estrella de la col·lecció, el punt del Tapís era un dels menys escoltats, amb menys d’un 20% d’escoltes per part dels visitants del temple».

Tot i que «cal valorar més la qualitat que la quantitat de les visites», des del Capítol també es mostren satisfets per les xifres d’aquest estiu. Entre l’1 de juliol i l’1 d’octubre, unes 52.100 persones han visitat la catedral. La xifra representa entorn d’un 56% dels visitants que va tenir la seu en el mateix període del 2019, quan van ser pràcticament 92.600 i «són uns números prou bons veient el sector».

El que ha canviat és el perfil dels visitants, amb molta més presència de turistes nacionals, que han crescut més d’un 130%. Si abans de la pandèmia els visitants de l’Estat rondaven els 14.300, ara la xifra s’alça fins als gairebé 19.000.

A més proximitat, més recuperació de visitants, per això la Catedral ha rebut enguany el 73% del públic francès que va tenir l’any 2019, fins a fregar els 12.900; un 53% del que tenia dels Països Baixos o un 45% de l’alemany.

Per contra, els visitants provinents de Rússia que s’han rebut aquest any, 417, representen només el 6% dels que havia tingut l’any 2019 (6.699); les visites de britànics suposen el 16% del que hi havia hagut fa dos anys i la presència de japonesos, australians o xinesos és testimonial. Per exemple, aquest estiu han vingut 49 turistes procedents de la Xina quan fa dos anys arribaven als 1.100.

Pel que fa als pròxims mesos, fonts del Capítol destaquen com a símptoma positiu que s’estan recuperant les reserves de grups, tant d’escolars com les fetes per tour operadors, el que fa intuir que «no serà una tardor com la de l’any passat», molt marcada per l’evolució negativa de la pandèmia.

Tot i les bones dades dels darrers mesos, però, confessen que cal seguir treballant per acostar-se al públic més local de tots, els gironins. És per això que recorden que els qui puguin acreditar que són nascuts o residents a Girona tenen l’accés gratuït a la Catedral, al Tresor i també a la basílica de Sant Fèlix.