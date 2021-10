El Temporada Alta aixeca el teló aquest divendres amb 25.399 entrades venudes. El festival arriba a la seva 30a edició amb més múscul que mai i, fins al 13 de desembre, ha programat un centenar d'espectacles on la programació internacional ha guanyat pes i s'ha reforçat la producció i coproducció d'espectacles propis. L'estrena la protagonitzarà una revisió de 'L'oncle Vània' de Txèkhov al Canal de Salt, dirigida per Oskaras Koršunovas. Abans, però, el Truffaut projectarà el curtmetratge de Salvador Sunyer, el fill del director del festival i creador dels espots de l'esdeveniment durant els últims 10 anys.

30 edicions a les esquenes i un centenar d'espectacles en 19 escenaris de sis poblacions diferents. Hi haurà 15 propostes internacionals, 26 produccions i coproduccions pròpies, 60 produccions del país i 39 obres de creació contemporània. Tot plegat amb un pressupost de 2,88 milions d'euros. Aquestes són les principals xifres de la nova edició del Temporada Alta.

El festival s'estrena aquest divendres amb la revisió de l'obra de Txèkhov, que barreja "tradició i modernitat" i que comptarà amb diverses representacions des de divendres i fins diumenge. De fet, l'organització del festival ha anunciat aquest dijous que avançaven l'hora de la segona funció prevista per dissabte perquè el procés creatiu de l'espectacle n'ha ampliat la durada a tres hores.

També ha anunciat altres canvis. En aquest cas, afecta l'obra 'El·lipsi', de Ferran Joanmiquel, que canviarà de dates. A causa de la malaltia d'una de les actrius s'han hagut d'ajornar les funcions, previstes pel 9 i 10 d'octubre, i es faran el 17 i 18 de novembre a la Planeta. El darrer canvi és sobre la projecció 'Ombres de Plata', que es trobava dins la programació cinematogràfica. Per temes aliens a l’organització del festival, la pel•lícula sobre Segundo de Chomon amb la interpretació musical de Marc Parrot finalment no es veurà en el marc del Temporada Alta.

Grans noms de l'escena nacional i internacional

Durant aquests dos mesos i de nou, el festival oferirà propostes de diferents gèneres. Des del teatre, passant per la dansa, el cinema, els espectacles familiars i propostes online en un nou portal 'A distància' renovat.

A més, entre el cartell destaquen grans noms de l'escena nacional i internacional com Christiane Jatahty, Alain Platel, Christopher Marthaler, Lisi Estaras, Guy Cassiers, Àlex Rigola, Sergio Blanco, Angélica Liddell, Sílvia Munt, Agrupación Señor Serrano, La Veronal, Cirque Aïtal, Israel Galván i Niño de Elche, Carme Portaceli, Sergi Belbel o Clàudia Cedó.

Entre les propostes més destacades hi ha Gardenia. 10 anys després', del coreògraf Alain Platel o 'Entre chien i loup' de la francobrasilera Christiane Jatahy, un muntatge on la directora mostrarà la seva versió del film 'Dogville' de Lars Von Trier per parlar de la societat que ens envolta.

Un altre nom habitual del Temporada Alta és Guy Cassiers, qui va dirigir Lluís Homar en 'La néta del senyor Lihn'. Aquesta tardor hi portarà dos muntatges 'Antíogone a Molenbeek' i 'Tiresias'. Es tracta de dues produccions que ja s'havien de fer l'any passat però que la pandèmia va obligar a traslladar a l'àmbit digital.

Dins de la programació internacional també destaca l'estrena del nou espectacle d'Angelica Liddell, 'Terebrante'.