El festival Temporada Alta proposa un recorregut per la història dels trenta anys del festival, a través dels aparadors dels comerços, hotels i restaurants de Girona. El certamen, que arrenca avui, ha tancat acords de col·laboració amb l'Associació Girona Centre Eix Comercial i l'Associació d'Hostaleria de Girona per fer diferents accions vinculades a l'efemèride.

Entre altres accions, s'han instal·lat cartells als aparadors d'alguns establiments del centre de la ciutat que fan referència a la història del festival i la seva vinculació amb el teixit social, cultural i econòmic de Girona. D'aquesta manera, passejant pels carrers, els ciutadans poden descobrir algunes de les fites dels trenta anys del festival, com ara quantes companyies internacionals s'hi han programat des de la primera edició del 1992, quin és el percentatge d'espectadors de fora la ciutat de Girona que passen de mitjana cada any per Temporada Alta o saber que els mitjans de comunicació han qualificat el festival com «el millor de l'Estat espanyol» o «un dels millors del sud d'Europa».

Fruit de l'acord, Temporada Alta cedirà als negocis paquets d'entrades i altres avantatges perquè els seus clients puguin gaudir del festival. També es faran sorteigs entre els establiments participants i a les xarxes socials respectives.

Cada any passen per Temporada Alta més de 40.000 espectadors, molts dels quals aprofiten la seva estada a Girona per a fer altres activitats. Segons les dades del festival, un 70% del públic són residents de fora la ciutat de Girona.