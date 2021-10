El festival de Sitges va arrencar ahir amb la pel·lícula Mona Lisa and the Blood Moon, de la cineasta Ana Lily Amirpour, una edició que té com a leitmotiv la bèstia interior i el mite de l’home llop. El certamen repeteix el format híbrid entre la presencialitat i la plataforma i comptarà amb 169 llargmetratges i 100 curtmetratges, mentre que 53 films estaran disponibles en línia. Alguns dels protagonistes d’aquest any són els directors Neill Blomkamp, Carlos Saura, Alex de la Iglesia i Paco Plaza, i les actrius Noomi Rapace i Belén Rueda, que ahir va rebre el Gran Premi Honorífic en la gala inaugural.