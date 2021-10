Exposat per reformes. Títol explicatiu com pocs per descriure la proposta del Museu de l’Empordà, actualment tancat al públic per obres, que ha obert finestres en museus d’arreu del país per seguir mostrant part de la seva col·lecció tot i els treballs de remodelació. Una d’aquestes finestres és la nova exposició del Museu de la Garrotxa, que fins al 9 de gener acull de forma temporal peces d’artistes com Ramon Pujolboira, Carme Escursell o Jordi Mitjà provinents del museu empordanès.

En total, el tercer pis de l’Hospici acull tretze peces cedides pel museu figuerenc de nou artistes diferents, entre les quals hi ha pintures, aquarel·les, escultures, fotografies i il·lustracions, algunes de les quals no s’havien vist mai a la comarca

Es poden veure treballs de Jordi Mitjà, Carme Escursell, Marià Baig, Josep Blanquet, Ramon Pujolboira, Joaquim Fort de Ribot, Joan Massanet, Ramon Reig i Eudald de Juana que evoquen l’Empordà i d’allò que més el caracteritza, com la tramuntana, la plana, el mar o la ciutat de Figueres. Cada peça, a més, va acompanyada d’un codi QR on s’explica a través d’un petit text d’on prové l’obra i els motius pels quals el Museu de l’Empordà es troba en procés de remodelació.

«Amb aquesta exposició, s’apropen dos museus de dues comarques que sempre han tingut una forta vinculació artística, amb autors que han pintat i reinterpretat el seu paisatge. Els terraprims, l’espai a cavall de la Garrotxa i l’Empordà, ha estat pintat abastament tant per artistes garrotxins com empordanesos», recorden des del museu garrotxí.

A part d’Olot, les obres del Museu de l’Empordà també es poden veure aquests dies al Museu d’Art de Girona. La sala del segle XX acull el Sant Narcís de Salvador Dalí, mentre que a les sales del romànic s’hi mostra un capitell del segle XII procedent del monestir de Sant Pere de Rodes, obra del mestre de Cabestany, juntament amb dues imatges del document als anys 60 fetes pel fotògraf figuerenc Joaquim Fort de Ribot.

A banda dels dos equipaments gironins, el Museu de l’Empordà també ha cedit temporalment algunes de les seves peces al Museu de Cerdanyola, al Museu Víctor Balaguer de Vilanova i la Geltrú, al Museu d’Art Modern de Tarragona i al Museu de Lleida, tots integrants de la Xarxa de Museus d’Art de Catalunya, per continuar sent visibles durant els treballs, que permetran millorar l’accés a l’edifici, habilitar un espai de benvinguda i un auditori al soterrani del museu.