Després d’haver entregat la seva renúncia a finals de juny, el bisbe de Girona, Francesc Pardo, es troba «en temps de descompte» a l’espera que se li designi successor. Tot i això, encara es veu amb cor de marcar «algun gol» abans de deixar càrrec, fet que probablement succeirà la primavera que ve. Així ho va manifestar dilluns, durant la festivitat de Sant Francesc d’Assís, quan va tenir lloc la tradicional recepció de la cúria diocesana per felicitar-lo.

Tot i que està a l’espera del seu relleu, Pardo es va mostrar molt satisfet per la «normalitat pastoral» amb què s’està vivint aquest nou curs. Pardo va reiterar que, un cop hi hagi el nou bisbe, el seu objectiu és continuar ajudant a la diòcesi, i va fer referència a una anècdota viscuda durant una de les seves últimes visites pastorals: «Així vostè ara està en pròrroga, com en els partits de futbol», li van comentar en una trobada. I ell va respondre: «Sí, però encara sóc capaç de marcar algun gol».

Pel que fa als nous reptes que encara durant aquest curs la diòcesi, Pardo va destacar la participació diocesana en el proper Sínode de Bisbes, que comença aquest octubre i que estarà centrat en la siondalitat: és a dir, en la corresponsabilitat dins l’Església, que es basa en la presa de decisions conjuntes entre tots els cristians (bisbes, capellans, religiosos i laics). En aquest sentit, Pardo va posar d’exemple l’experiència a la diòcesi de Girona del treball en comú, en àmbits com les parròquies o els consells.

Pardo havia començat el seu discurs «donant gràcies a Déu i a l’Església per la vocació cristiana, així com per haver crescut cristianament». I va afegir: «També vull demanar perdó, no només per allò que he fet malament, sinó per allò que he deixat de fer». De la mateixa manera, va agrair la tasca que duu a terme el personal de la cúria diocesana, que va assistir a l’acte: «Gràcies perquè tot allò que he intentat fer no hagués estat possible sense la vostra col·laboració», va agrair.

Agraïment per els tretze anys

Durant la presentació de l’acte, el vicari general, Lluís Suñer, va agrair al bisbe «aquests tretze anys de fer camí amb nosaltres, ajudant-nos a tirar endavant amb els seus ensenyaments, paraules i testimoniatge». Finalment, Suñer va acabar demanant a sant Francesc «que ens faci a tots més bons».