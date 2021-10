La benedicció del pare Manel Gasch com a nou abat de l’Abadia de Montserrat se celebrarà el proper dimecres, 13 d’octubre. Serà a dos quarts d’onze del matí a la Basílica de Santa Maria i es podrà seguir per Montserrat TV, Montserrat Ràdio, la Xarxa de Comunicació Local i Ràdio Estel.

La benedicció abacial arribarà un mes després que la comunitat benedictina l’escollís com a successor de Josep Maria Soler, que feia 21 anys exercia el càrrec i que, com marca la regla de sant Benet, va presentar la renúncia en complir els 75 anys. A l’espera de què se celebri la cerimònia el proper dimecres, Gasch exerceix des del seu nomenament com a màxim responsable de l’Abadia.

Abans de ser escollit abat, Manel Gasch exercia de Majordom-Administrador del Monestir. Prèviament havia estat Prefecte de l’Escolania de Montserrat, entre els anys 2005 i 2010. La seva relació amb la comunitat va arrencar l’any 1996, quan va ingressar al monestir. A Montserrat va fer la professió monàstica simple i la solemne, i finalment l’any 2011, ara fa deu anys, va ser ordenat sacerdot.

A Montserrat, Gasch va començar la seva formació en teologia, que va completar amb la llicenciatura, especialitat dogmàtica, a la Pontifícia Universitat Gregoriana de Roma. Des de l’any 2005 és també professor de teologia a l’Estudi Filosòfic i Teològic de Montserrat.