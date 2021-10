El festival Temporada Alta ha engegat tota la maquinària amb les esperances posades en l’anunci, fet ahir pel conseller de Salut, Josep Maria Argimon, que la cultura recuperarà el 100% de l’aforament «abans de dues setmanes». Segons la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, la reobertura total de teatres, cinemes i auditoris podria arribar divendres vinent.

«Estàvem a l’espera de quan seria i encara no en sabem els detalls, però com més aviat, millor», assegura el director del festival, Salvador Sunyer, que considera que la limitació de la capacitat dels recintes al 70% «ara mateix no té sentit».

«Tan bon punt ens diguin que sí, omplirem tots els buits que tenim ara a les platees», explica, assenyalant que això els permetrà, per una banda, quadrar els números, ja que el pressupost s’ha fet comptant que la mesura arribaria en algun moment de la tardor, i per l’altra, eixugar la llarga llista d’espera que tenen, que en alguns espectacles arriba a les 400 persones.

Una quarta part del centenar de propostes del festival tenen demanda de gent que s’ha quedat sense entrada. Entre les cites amb més cua hi ha, per exemple, Sonoma de La Veronal, Terebrante d’Angélica Liddell, Bros de Romeo Castelluci o Sopa de Cabra (tot i que el grup fa dos concerts).

«Amb aquest anunci encarem el festival millor que l’any passat. Haurem d’improvisar però menys, i això és bo perquè la incertesa no facilita gens les coses a un sector que treballa a anys vista», explica.

Precisament un d’aquests projectes cuits a foc lent és l’espectacle inaugural, agendat pel 2020 i que finalment es va poder estrenar ahir. El prestigiós director lituà Oskaras Koršunovas amb la seva versió de L’oncle Vània interpretada per primeres espases del teatre català va donar el tret de sortida a l’edició del trentè aniversari, que arrenca amb 25.400 entrades venudes pels espectacles que fins al 13 de desembre passaran pels escenaris de Girona, Salt i quatre municipis més.

La cita inaugural era a les vuit del vespre al Canal de Salt, on l’obra es representarà també avui (amb dues funcions) i diumenge, però una estona abans, al Truffaut, el cineasta Isaki Lacuesta va presentar Alopècia Androgènica, el curt amb què el festival commemora les seves tres dècades d’història. Dirigit per Salvador Sunyer i Vidal, creador dels espots del certamen durant la darrera dècada, ha comptat amb la participació del dramaturg uruguaià Sergio Blanco, un habitual del festival.

La programació continua avui amb un dels grans noms de l’escena belga, Guy Cassiers, que porta al Teatre Municipal de Girona Antigone in Molenbeek + Tiresias. El díptic, amb què Cassiers aborda qüestions com els prejudicis sexuals, socials i polítics a partir de dos mites clàssics, també estava programat al festival de l’any passat, però va caure’n a darrera hora.

Canvis a la programació

L’altre espectacle previst per aquest cap de setmana, El·lipsi, del gironí Ferran Joanmiquel, canviarà de dates. A causa de la malaltia d’una de les actrius, s’han traslladat les funcions al 17 i 18 de novembre a la sala La Planeta. La programació ha patit encara un altre canvi, ja que per temes aliens a l’organització, la pel·lícula Ombres de plata sobre Segundo de Chomón amb la interpretació musical de Marc Parrot no es veurà al festival.

En total, en aquests dos mesos passaran pels dinou escenaris de Temporada Alta s una quinzena de propostes internacionals, 26 produccions pròpies, 60 produccions del país i 39 obres de creació contemporània, xifres amb què el certamen recupera múscul després de la turbulenta edició de l’any passat, escapçada per la segona onada de la pandèmia.