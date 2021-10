Convertir-se per una estona en un monjo copista a l’Scriptorium de Ripoll per conèixer de primera mà la importància del monestir de Santa Maria; una activitat en família per descobrir tots els enigmes de la vila vella de Sant Joan de les Abadesses; una passejada pels boscos i jardins que recorria Mercè Rodoreda a Romanyà de la Selva o un Street Scape per a joves per a resoldre un misteriós cas relacionat amb Sant Pere de Galligants, i així fins a 505 propostes més arreu del país per a fer de la descoberta del nostre llegat cultural més proper una festa.

Es tracta de les Jornades Europees de Patrimoni, que se celebren des de fa trenta anys de forma ininterrompuda a Catalunya i que han tornat aquest cap de setmana amb rècord de participació, ja que s’hi han sumat 294 entitats organitzadores. Museus com el Darder de Banyoles amb un taller sobre mamífers o el de la Pesca de Palamós, amb visites a les barques; la Fundació Josep Pla, amb portes obertes a la institució o els diferents ajuntaments de la província són alguns dels participants.

Durant tres dies, des de divendres i fins avui, museus, carrers i monuments han bullit amb propostes per a tots els públics en el que es considera l’activitat participativa més important d’Europa pel que fa al patrimoni cultural, una iniciativa organitzada pel Consell d’Europa i la Comissió Europea.

En aquesta edició, s’han fet visites guiades i teatralitzades, tallers familiars o per a adults, espectacles, conferències i activitats virtuals repartits en 208 municipis catalans, posant atenció a la millora de l’accessibilitat, ja que el lema d’enguany era All inclusive (Un patrimoni per a tothom). En el cas de les comarques gironines, això s’ha concretat, per exemple, amb visites guiades en llengua de signes al monestir de Sant Pere de Rodes i la canònica de Santa Maria de Vilabertran.