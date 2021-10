El cantant, guitarrista i compositor brasiler Gilberto Gil estrenarà a Girona la seva nova gira a l’Estat espanyol amb dos concerts el 12 d’octubre a l’Auditori, un a les sis de la tarda i l’altra a les nou del vespre.

La llegenda de la música brasilera repassarà els seus cinquanta anys sobre els escenaris amb dos concerts íntims que el festival Temporada Alta organitza amb la col·laboració del festival Cruïlla. Hi oferirà un repertori extens amb cançons que van des del rock fins al reggae, passant per la per la bossanova, la samba i el tropicalismo, moviment musical que va compartir amb altres musics com Caetano Veloso i Gal Costa. Gil estarà acompanyat dels seus fills Bem (guitarra), del seu net João (baix) i Marcelo Costa (percussió).

Els seus recitals a Girona aniran precedits de l’actuació de la cantant de Porto Alegre Adriana Calcanhotto, considerada una de les compositores contemporànies de música popular de Brasil més importants.

Aquest serà el tret de sortida a la programació musical d’aquesta edició de Temporada Alta, que la recupera després d’haver-la reduït a una única proposta l’any passat a causa de la crisi sanitària.