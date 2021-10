La Calòrica, una de les companyies teatrals en més bona forma de l’escena catalana actual, celebra el seu desè aniversari amb un doblet al festival Temporada Alta. La companyia, responsable de títols com Fairfly o De què parlem mentre no parlem de tota aquesta merda, serà present al festival gironí amb Feísima enfermedad y muy triste muerte de la reina Isabel I i Arbres, vodka i naus voladores.

Feísima enfermedad y muy triste muerte de la reina Isabel I, que es podrà veure aquest dimarts a la tarda al Teatre de Salt amb les entrades exhaurides, és una versió de la peça fundacional de la companyia, una farsa presentada l’any 2010 a l’Institut del Teatre. Una dècada després d’aquella primera estrena, La Calòrica ha revisat i redissenyat el muntatge creat per Joan Yago i dirigit per Israel Solà.

Pel que fa a Arbres, vodka i naus voladores, ambé es veurà a Salt. Serà el 23 d’octubre, en una doble funció a les 6 i a les 8.30 del vespre. Coproduït entre el CCCB, la Biennal del Pensament, La Calòrica i Temporada Alta, parteix d’escenes de l’obra dramàtica i narrativa d’Anton Txèkhov amb el concepte de futur com a fil conductor. S’han seleccionat alguns dels seus contes breus i també fragments de les seves obres principals, com Tres germanes, L’oncle Vània, L’hort dels cirerers i La Gavina. Amb el suport de la filòsofa Marina Garcés, La Calòrica planteja un assaig teatral amb una posada en escena que reprodueix un programa de ràdio a partir dels textos del dramaturg rus per explorar en quin estat es troben, actualment, els grans canvis tècnics i socials que va imaginar fa un segle.