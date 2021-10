El poble de Montanuy (Ribagorça) i els sanitaris que van atendre al cantant Pau Donés, han homenatjat l'artista coincidint amb el dia que hauria complert 55 anys. En un mirador privilegiat, amb Montanuy als peus i les muntanyes araneses al fons, dos indrets molt estimats per Donés, s'ha inaugurat una escultura i una placa commemorativa. Bernat Donés, germà de l'artista, ha descrit l'espai com un indret de pau, trobada, reflexió i connexió amb els que ens han deixat. L'acte ha començat amb la interpretació de la cançó 'Me gusta cómo eres' per Micky Forteza, productor de Jarabe de Palo i Bru Donés, nebot de l'artista. A aquesta actuació l'han seguit els parlaments de metges i infermeres que el van tractar durant la lluita contra el càncer. La música i les paraules d'elogi a la figura de Donès, artista i persona, han estat les protagonistes de l'acte d'homenatge. Un acte senzill i molt emotiu a parts iguals.

Esther Cereza, alcaldessa de Montanuy, ha explicat que retre homenatge a Pau Donés va ser una iniciativa que va sortir del poble de Montanuy. Cereza ha destacat el lloc on s'han ubicat l'escultura i la placa dels sanitaris, es troba en un mirador a pocs metres del poble que va veure créixer a Donés i des d'on es veu Montanuy i les muntanyes araneses al fons, «que tant s'estimava» ha destacat. Cereza ha dit que aquest homenatge ha estat una manera senzilla de retornar a l'artista tot allò que va fer pel seu poble. L'alcaldessa ha afegit que Donés va ser un veí que «va portar el nom de Montanuy per tot el món». Aquesta unió de territoris com la Ribagorça i les muntanyes araneses, en aquest mirador de Montanuy, també l'han evidenciat amb l'escultura els artistes; Jordi Ricard, de Llesp, i Rafael Arzuaga, cubà d'arrels que va arribar fa anys a Montanuy.

Els sanitaris, metges i infermeres, han tingut un paper fonamental en l'acte d'homenatge més enllà de la inauguració d'una placa commemorativa on es pot llegir «De part de tots els sanitaris a Pau Donés Sirera. En agraïment per la seva actitud vital i per la gratitud i empatia que sempre va demostrar envers tot el col·lectiu sanitari. Vivir es urgente». Elena Élez, oncòloga de la Unitat de Tumors Digestius del Servei d'Oncologia de l'Hospital Vall d'Hebron, ha destacat la pedagogia de Donés a la «desestigmatització» del càncer i la seva «contribució decidida» a la recerca. Ramon Charco, cap del servei de cirurgia Hepatobiliopancreàtica de Vall d'Hebron, ha destacat també la seva contribució a difondre la malaltia del càncer i el gran lluitador que va ser per buscar recursos. Charco també ha destacat la participació de Donés en un estudi clínic, manera que també ajudà a la recerca.

Pedro Barrios, excap del servei de Cirurgia del Complex Hospitalari Moisès Broggi, ha apuntat l'aposta de Pau Donés pel sistema sanitari públic català i la confiança que va mostrar pels seus professionals. Barrios ha destacat el compromís del cantant amb la recerca, llegat que està continuant la seva família. Josep Tabernero, director de Vall d'Hebron Institut d'Oncologia, ha recordat que quan Donés va ser diagnosticat de càncer va optar per tractar-se al sistema públic català i per conèixer bé la malaltia per lluitar contra ella. D'aquesta manera Pau Donés va contribuir a «desestigmatitzar la malaltia, donar-la a conèixer i fomentar la investigació», ha remarcat. Tabernero ha recordat els missatges que el cantant llençava sempre als seus concerts per fer pública la malaltia i que la recerca no pares.

El cirurgià del Moisès Broggi, Domenico Sabia, ha contribuït a l'homenatge al cantant interpretant quatre peces, amb Micky Forteza, productor de Jarabe de Palo: 'Depende', 'Déjame vivir', 'Valiente' i 'Eso que tú me das'. La família de Donés ha agraït la tasca dels professionals sanitaris i sobretot ha dit «haver-li regalat cinc anys més de vida». Pau Donés va morir el 9 de juny de l'any 2020, i al poc més d'haver-se complert un any i quatre mesos de la seva mort, la trentena de veïns de Montanuy, els metges i infermeres que el van tractar (des de la Vall d'Aran fins als de Vall d'Hebron o Moisès Broggi), veïns de pobles de la zona i la família encapçalada pel seu pare Amado, l'han recordat, amb música, anècdotes i lliçó de vida de com va afrontar el càncer. Des d'aquest dilluns, qui pugi al mirador de Montanuy podrà contemplar l'escultura que aglutina el caràcter de Donés.