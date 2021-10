Neix El Periódico de España, el nou diari imprès i digital de cobertura nacional que permetrà a la companyia que presideix Javier Moll fer el salt a Madrid després de consolidar-se com a grup líder de la informació regional i local a Espanya.

Dirigit pel periodista Fernando Garea i des d’una decidida aposta per la informació de qualitat, el nou diari està cridat a contribuir a la vertebració territorial i al progrés de la nostra societat.

El Periódico de España arriba aquest 2021 per poder explicar el canvi de cicle que s’ha obert al país i per a acompanyar les transformacions polítiques, socials i econòmiques que comencen a despuntar. En un moment en què els territoris reclamen tenir més veu; ara que algunes banderes onegen en valors de consens; quan augmenten les opcions polítiques i el diàleg és una necessitat apressant, apareix un diari per a recollir el signe de tots aquests nous temps.

Un projecte que treballarà per la democràcia des del rigor, però també des de la defensa de la igualtat, la pluralitat i la llibertat a través de les seves pàgines. Uns principis que ja figuren a la nostra Constitució i que, lluny de perdre vigència, s’han tornat més necessaris que mai, en un moment difícil per a la cohesió i l’estabilitat política, però on han sorgit lluites comunes i una consciència social cap a assumptes avui prioritaris com la sostenibilitat o els drets de la dona.

Reflex d’una era

Aquesta aposta de Prensa Ibérica per la informació nacional arriba en un moment històric. Aquest 12 d’octubre, dia de la Festa Nacional, surt al carrer el primer número d’El Periódico de España, que s’obre pas un any i mig després que la pandèmia trenqués tots els esquemes coneguts, des del sanitari fins al científic passant per l’econòmic.

La nova capçalera serà testimoni i altaveu de les fites en aquest canvi de cicle i serà pionera en la manera de fer-ho: a través d’una experiència inèdita en el món periodístic, amb un projecte que, en lloc d’implantar-se a Madrid i obrir-se pas a través de delegacions, compta abans amb un assentat arrelament territorial i amb una important xarxa de capçaleres per tot el país.

Concretament, és un diari que neix amb la vocació d’escolta i que pretén donar veu a la informació que queda fora de la capital, aprofitant tot el potencial que brinda el planter de periodistes del grup, conformat per més de 1.200 professionals. Un equip que, des de diferents vaixells, remarà per oferir un diari de qualitat i permetrà il·luminar un producte nou.

Referent informatiu

L’equip d’El Periódico de España treballarà per la informació per sobre de qualsevol altre àmbit i més enllà de qualsevol interès, amb independència i rigor, i centrant el treball dels periodistes a brindar exclusives, primícies i enfocaments propis. L’objectiu és oferir al lector un valor afegit que transcendeixi l’actualitat. Tot això sense renunciar a l’última hora, un element essencial per a aquest diari, que compta amb un potent equip per a narrar en viu el que succeeixi a cada moment.

Un dels principals reptes del nou mitjà consistirà precisament a explicar abans les notícies, però també a marcar la diferència en el com: fer-ho d’una manera original, sorprenent el lector, generant interès i obrint nous focus de discussió a la vida pública.

El plantejament periodístic de fons pivotarà sobre una segona velocitat que permet als redactors desprendre’s de la dictadura de la immediatesa i centrar-se en el perquè: en què passa quan tot està passant, i en què passarà quan el present sembla encara incert.

Un lloc al qual tornar

El nou mitjà tindrà també una versió en paper, de venda en els quioscos de Madrid de dilluns a divendres, i els continguts elaborats a la redacció podran llegir-se, a més, a les pàgines de les 24 capçaleres del grup. Enfront de la velocitat de la informació, la prioritat serà donar notícies que marquin tot allò que vindrà, convertint el paper en un lloc al qual tornar. Amb la seva redacció al centre de la capital, pròxima a Cibeles i al Congrés dels Diputats, El Periódico de España busca ser un lloc de retrobament. Per a això s’ha implementat una plataforma que permet compartir continguts des de les 25 redaccions de Prensa Ibérica amb l’objectiu de treure el màxim partit al treball periodístic. Aquestes sinergies permetran intercanviar informació de valor des dels diferents territoris.