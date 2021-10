El gironí Erik Sánchez, de nom artístic Tropiko, acaba de treure «Nubes rojas», el tercer tema de l’EP que sortirà a la llum aquest novembre. El primer single, «Rumba tropikal», va assolir 30.000 reproduccions a YouTube, i fa tres setmanes estrenava al mateix canal «Fuiste tu»

Estic davant de l’autèntica Vos del Trópico?

Sóc jo, exactament (riu).

Què té el tròpic que tant ens agrada?

És calent i té ritme. A mi sempre m’ha agradat molt la música així, mogudetes. Buscava això. Vinc de la rumba catalana, que en part té arrels cubanes. Va ser una barreja de tot plegat.

Vostè també té ritme i és calent?

I tant. Hi ha gent que diu que fa música però no balla. Jo no puc fer una cosa sense fer l’altra. M’encanta ballar, m’encanta el ritme, m’encanta la sang calenta. O sigui, el, tròpic.

La rumba és més tropical o catalana?

Crec que és fifty-fifty. La rumba ve de Cuba i els catalans li posen alguna cosa més. Els gitanos catalans escoltaven els cubans que venien, i va acabar essent una fusió meravellosa.

Què significa YouTube per a un artista?

Avui en dia, si no ets a YouTube i a Instagram... no diré que no ets ningú, perquè algú ets, però la gent no sap qui ets. És un mitjà imprescindible.

«Fuiste tu». A qui dóna la culpa de com estem?

De les coses bones o de les dolentes?

De les que vulgui.

Uf, això és complicat de respondre. ¡Fuiste tu! Els culpables que la societat estigui així de malament, són segurament els rics, i els més rancis, i els polítics més xungos.

Però també hi ha coses bones.

Els culpables de les coses bones són tota la penya de músics i artistes. Els que creen coses que no semblen necessàries i al final són les més necessàries perquè aquesta societat no acabi d’emmalaltir.

De «Nubes rojas» haig d’entendre que és vostè un tio que es passa la vida als núvols?

He, he, sóc bastant somiador, però també toco força de peus a terra. El que sóc també és una mica nostàlgic, per això aquest tema enyora una mica la joventut i els temps passats.

A la seva edat ja està enyorant la joventut?

Enyoro la infància i algunes coses que han canviat, però m’agrada més mirar al futur que al passat.

Així i tot: què veu quan mira enrere?

M’he mogut molt, mai he estat molt de temps en un mateix lloc. Suposo que això serveix per adonar-te que hi ha coses que no tornaran.

Quan gravarà un vídeo a dins d’una catedral, com ha fet en Tangana?

El proper videoclip que tinc previst gravar, va per aquí. No és broma.

Vigili, que ja ha vist la polèmica amb en Tangana.

Però la polèmica li ha servit de promoció.

Podem advertir al bisbe de Girona que vagi amb compte?

Que vigili si veu un tio amb un tatuatge al cap.

S’exiliaria a Andorra per pagar menys, com han fet alguns artistes?

M’hi hauria de trobar, per saber què faria. Però no em fa gens de pena que l’estat no s’endugui tants diners de mi.

Avui és 12 d’Octubre. Com pensa celebrar aquesta data?

Directament, no la celebro. Potser em passaré el dia estirat al sofà. El que és segur és que no aniré a veure cap desfilada militar ni cap cosa d’aquestes.