Gala protagonitza una nova exposició de la Fundació Gala-Salvador Dalí a Rússia, la primera mostra internacional de la institució des de l'inici de la pandèmia. Després que tanquessin un projecte expositiu conjunt en el Manege de Moscou el març de 2020, la institució figuerenca i la fundació cultural russa The Link of Times han tornat a sumar esforços, aquesta vegada amb una exposició al Museu Fabergé de Sant Petersburg titulada Leda Atomica and other Representations of Gala in Works by Salvador Dalí.

Des del 13 d'octubre i fins al gener del 2022, el públic rus podrà gaudir d'una selecció d'obres de Salvador Dalí amb la seva esposa i musa com a protagonista. A través d'una selecció de trenta pintures, nou dibuixos, trenta-dues peces d'obra gràfica i sis objectes personals de Gala, la mostra la presenta com una figura clau del moviment surrealista, sovint a l'ombra d'artistes del nivell de Paul Eluard, Max Erns o el mateix Dalí. Se la defineix com una artista sense obra per la petjada deixada en els seus coetanis, i les setanta-set peces de l'exposició reivindiquen aquest apel·latiu, mostrant l'empremta que Gala va deixar en la literatura del seu primer marit, Paul Eluard, i en l'obra tant pictòrica com escrita del seu segon espòs, Salvador Dalí.

La majoria de les obres exposades a Sant Petersburg provenen de la col·lecció particular de Dalí i actualment forment part de la permanent que es pot visitar al Teatre-Museu de Figueres. Entre les peces que s'han traslladat a Rússia hi ha els dos retrats de Gala més rellevants, Leda Atòmica i Galarina.