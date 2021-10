La llibreria Context de Girona acollirà aquest divendres a les set del vespre un recital poètic en homenatge a Frederic Streich, el propietari del cafè-llibreria, que va morir aquest estiu.

En el tribut a Streich hi participaran la poeta mallorquina Antonina Canyelles amb poemes del seu darrer llibre, Exercicis d'una mà insomnne (Editorial Lapislàtzuli) i el poeta i actor de Xàtiva Elies Barberà, que hi recitarà peces del seu poemari Ulls, budells, cor, també editat per Lapislàtzuli.

Nascut a Barcelona, Streich va viure durant vint anys a l'Empordà. Després de venir a Girona a impartir conferències i cursos, va considerar la ciutat el lloc ideal per ubicar-hi un cafè-llibreria que va obrir les portes el setembre del 2009.

Primer al Pou Rodó i des de fa uns mesos a la Cort Reial, Context s'ha anat convertint amb els anys en un espai totalment bolcat a la cultura, amb l'organització de recitals de poesia, concerts, tertúlies o exposicions.