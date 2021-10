L’escriptora Almudena Grandes va anunciar aquest passat diumenge que pateix un càncer des de fa poc més d’un any. «Tot va començar fa poc més d’un any. Revisió rutinària, tumor maligne, bon pronòstic i a lluitar», va escriure a Tirar una valla, article publicat al suplement El País Semanal. L’autora de Las edades de Lulú, de 61 anys, es va obrir d’aquesta manera als seus lectors, els quals són «molt importants» per ella, i va confessar que quan va saber de l’existència de la malaltia no va voler anunciar res per «estar tranquil·la».