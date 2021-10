Paul McCartney, l'exmembre dels Beatles, ha decidit resoldre d'una vegada i per sempre una de les polèmiques més recurrents de la història de la música, assegurant que el responsable de la dissolució del quartet de Liverpool va ser John Lennon.

En una entrevista concedida al programa 'This Cultural Life' de BBC Ràdio 4, el cantant ha estat preguntat pel seu paper en la separació de la banda, al que irat ha respost: "No segueixis per aquí, jo no vaig ser qui va provocar la separació".

"John va entrar a l'habitació un dia i va dir, 'deixo els Beatles'", ha explicat l'artista abans de preguntar retòricament a l'entrevistador: "Això és provocar la separació o no?".

McCartney ha assenyalat a més que, si per ell hagués estat, preferiria haver seguit endavant amb la banda, ja que, en la seva opinió, "encara estàvem fent coses bastant bones". Lennon va formalitzar legalment la seva baixa de la formació durant el Nadal de 1974, quan es trobava a l'hotel de Disney World.

Algunes fonts han assenyalat que la dissolució dels Beatles va ser una conseqüència que els integrants de la banda, i especialment, McCartney, no acceptessin a la parella de Lennon, Yoko Ono, qui acompanyava al compositor de 'Imagine' en totes les seves actuacions i intervencions públiques.