Bells & spells - Teatre Municipal de Girona Concepte i direcció: Victoria Thierrée Chaplin amb Aurélia Thierrée i Jaime Martínez. Escenografia i vestuari: Victoria Thierrée Chaplin. Coreografia: Armando Santin i Victoria Thierrée Chaplin.



Una cleptòmana que s’apropia de tot el que troba fins que quadres, bosses, joies, làmpades o vestits robats prenen vida és l’excusa que Victoria Thierrée Chaplin fa servir per arrencar Bells & spells, el tercer espectacle que porta al festival Temporada Alta i que aquest dilluns i dimarts ha passat pel Teatre Municipal de Girona. De nou amb la seva filla Aurélia Thierrée com a protagonista, fa servir la premissa per introduir-nos en un món propi en què objectes i intèrprets ballen al mateix ritme gràcies a la màgia.

Deia Aurélia Thierrée en una entrevista que l’espectacle arriba fins on vola la imaginació del públic, perquè no hi ha narrativa i l’important és deixar-se endur per les sorpreses, la música i el moviment.

Sorpreses n’hi ha i imatges potents també, com un bosc de penjarrobes que es converteix en un drac tan gros com per cavalcar-hi a sobre o una estesa de llençols de la qual penja un animal fantàstic, entre rèptil i au, però se li troba a faltar aquesta narrativa. Res, un mínim fil conductor que permeti anar més enllà de la corrua d’esquetxos seria l’embranzida definitiva per a un muntatge que apunta alt i no s’acaba d’atrevir a arrencar el vol.