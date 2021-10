Mortadelo y Filemón lluitaran contra el canvi climàtic en la nova aventura que el seu creador, Francisco Ibáñez, publicarà demà.

El nou àlbum d'Ibáñez, el número 211 de la col·lecció "Magos del Humor", arriba a les llibreries deu dies abans de la celebració del Dia Mundial contra el Canvi Climàtic.

En la nova aventura de Mortadelo y Filemón, el Súper encarrega als agents de la T.I.A. una missió en la que hauran de lluitar contra els efectes del canvi climàtic, que està causant problemes a tot el planeta, i per a això, amb la inestimable ajuda dels invents del professor Bacterio, hauran de visitar els pobles més recòndits de la geografia espanyola, la climatologia de la qual s'ha vist afectada pel gran canvi.

En aquesta nova aventura els inefables agents aventuren alguns pronòstics que els esperen al planeta si no es posa remei: Papa Noel canviarà el seu vermell abric per unes bermudes florides; els capellans cridaran a missa a veus perquè els campanars hauran volat pels vents huracanats; o les ombrel·les de les terrasses dels bars desapareixeran per cobrir als rucs que tiren de l'arada.

Els informes de Mortadelo y Filemón auguren així mateix que la velocitat de l'AVE quedarà desbancada per la dels cotxes propulsats pels tornados; i els llocs d'Espanya on no queia ni gota es veuran inundats, mentre que en els que plovia a doll no veuran caure ni gota.