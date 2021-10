La comèdia francesa Un triomphe ha guanyat la vuitena edició del Festival Internacional de Cinema de Begur Costa Brava. El film d'Emmanuel Courcol narra la història real d'un grup de presos que aconsegueixen un gran èxit interpretant l'obra Tot esperant Godot fora de la presó. Per la seva banda, el cineasta Javier Fesser, reconegut amb el premi a Millor Director per Historias lamentables, i la producció catalana Solució per a la tristesa, que s'ha endut el guardó al Millor Curtmetratge.

El llargmetratge guanyador del certamen va ser l'obra inaugural en una de les sessions amb més públic del festival, segons els responsables de la mostra. Un triomphe s'estrenarà a finals d'any de la mà de la distribuïdora Caramel Films.

Una altra sessió destacada va ser la del film El marit de la perruquera, que va comptar amb la presència del seu director, Patrice Leconte. El realitzador francès va aprofitar la visita a Begur per parlar del film Maigret, que adaptarà una obra de George Simenon amb Gérard Depardieu en el paper del mític comissari.

D'altra banda, l'actor i guionista José Mota va rebre un guardó honorífic. Mota es va mostrar molt agraït pel reconeixement i va fer una defensa aferrissada de la comèdia com a companya de viatge a la vida de qualsevol persona.

Finalment, l'actor Jorge D'Elia ha estat reconegut amb el premi a Millor Interpretació per El cuento del tío, l'actriu catalana Yolanda Sey ha rebut el guardó New Talent a figures emergents del cinema català, mentre que el cineasta Carles Benpar ha recollit el Premi Mediterràniament pel compromís rodant films a la Costa Brava.