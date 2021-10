Leda Atòmica i altres representacions de Gala en l’obra de Salvador Dalí, la primera mostra internacional de l’artista des de l’inici de la pandèmia, acosta al públic rus la figura de Gala, més enllà de la musa. Ubicada al Museu Fabergé de Sant Petersburg, es tracta d’una selecció de 30 pintures, nou dibuixos, 32 peces d’obra gràfica i sis objectes personals de Gala, a la qual s’ha definit com «l’artista sense obra» per la influència intel·lectual que va exercir sobre els seus coetanis.

«L’exposició es pot llegir com una retrospectiva de Salvador Dalí amb Gala com a fil conductor», explica la directora dels museus de la Fundació Gala-Salvador Dalí, Montse Aguer, que diu que també es pot interpretar com una expressió de Gala que permet «entendre què representa Gala per Dalí, per a la seva evolució, així com també per a la història de l’art».

El projecte, explica, és producte de la col·laboració amb l’organització russa Links of Times, amb la qual anteriorment la Fundació ha treballat ja en dues ocasions.

Aguer afegeix que cal reivindicar el paper de Gala -que el mateix Dalí ja va reconèixer signant conjuntament moltes de les seves obres- «pel paper que va tenir indiscutiblement com a musa, però també com a creativa, com una dona independent, escriptora i amb una vida intel·lectual molt rica».

A més de Leda Atòmica, la filigrana surrealista de proporció àuria que dóna títol a l’exposició i que Dalí va presentar en el seu moment com la seva primera obra d’art, el públic rus podrà gaudir també de Galarina, un oli conclòs en 1945 que per primera vegada ha sortit de Teatre-Museu Dalí des de la mort del pintor empordanès, el 1989.

Cada exposició de Dalí a Rússia és un èxit rotund per la fascinació que causa la seva obra en els russos. «D’una banda és un pintor realista, gairebé hiperrealista, però d’altra banda és un pintor molt enigmàtic. Aquesta mena de provocació que impliquen les seves obres els atrau, perquè els suposa un repte per a aprofundir i entendre tota la seva pintura, que de fet és entendre la seva cosmogonia», diu Aguer.

El president de Link of Times i director del Museu Fabergé, Vladímir Voronchenko, també va destacar ahir en una roda de premsa que l’exposició dedicada a la dona que va ser musa i companya de Dalí reuneix obres «totalment úniques en el seu gènere», i va expressar la seva seguretat que suscitarà un enorme interès en el públic de Sant Petersburg, tot recordant que la passada exposició de Dalí a Moscou va batre rècords d’assistència, amb més de 316.000 visitants en un mes.

Unes 10.000 visites diàries en la darrera exposició daliniana a Rússia, l’any 2020

L’última gran mostra internacional de Salvador Dalí abans de l’arribada de la covid va ser precisament a Rússia, on va assolir xifres de rècord: abans de ser estroncada per la pandèmia Salvador Dalí. Magic Art havia acumulat mig milió de visitants en els cinquanta dies que va poder estar oberta.

Organitzada també en col·laboració amb el Museu Fabergé i The Link of Times, però a Moscou, la mostra més completa que s’ha fet mai de l’artista a Rússia va rebre una mitjana de 10.000 visites diàries, convertint-se així en una de les exposicions més populars del país en els darrers anys.

L’esclat de la crisi sanitària al març del 2020, però, va obligar els seus responsables a tancar l’exposició una setmana abans del previst i a adoptar mesures excepcionals de seguretat per poder retornar les peces exposades fins al Teatre-Museu Dalí de Figueres.