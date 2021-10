El Temporada Alta ha anunciat que amplia al 100% els seus aforaments amb la fi de les restriccions de capacitat i accés als equipaments culturals. L'anunci suposa passar del 70% a la totalitat de les localitats a partir de divendres i, per això, el festival ha posat a la venda noves entrades per a tota la programació a través dels canals habituals. Tot i això, des de l'organització lamenten que l'ampliació de l'aforament no donarà dret a canviar entrades per millorar seients o per poder seure amb els acompanyants, en cas que s'hagin comprat per separat.

A més, recorden que l'ampliació del festival mantindrà les mesures sanitàries vigents, com l'ús de mascaretes i el gel hidroalcohòlic, a més de les entrades i sortides ordenades i la neteja dels espais.