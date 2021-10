Canto jo i la muntanya balla, l’adaptació teatral de la novel·la d’Irene Solà, parteix com a favorita dels Premis Butaca de Teatre de Catalunya, amb vuit candidatures. Entre altres categories, l’adaptació signada per la banyolina Clàudia Cedó opta al premi a la de millor muntatge teatral, millor direcció, millor escenografia i millor música. Altres propostes que acumulen fins a cinc nominacions són De què parlem mentre parlem de tota aquesta merda; El combat del segle; Les tres germanes; M’hauríeu de pagar, del gironí Jordi Prat i Coll, i Mare de sucre. Amb text i direcció de Cedó, aquest muntatge en defensa de la maternitat per a persones amb discapacitat ha aconseguit també la candidatura a la millor actriu per Andrea Álvarez, que competirà amb Clara Segura, Emma Vilarasau i Maria Ribera. Pel que fa als actors nominats, són David Menéndez, Enrico Ianello, Joan Carreras i Josep Julien.