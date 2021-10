12 d’octubre i Isabel la Catòlica pren el Teatre de Salt. Només ho podia fer La Calòrica, una de les companyies més en forma del teatre català actual, que després de guanyar-se el favor de la crítica i del públic amb espectacles com Fairfly o Els ocells celebra el seu desè aniversari mirant enrere. La companyia ha recuperat el seu muntatge fundacional, gestat a l’Institut del Teatre, i l’ha dut al festival Temporada Alta, on les entrades van volar en un moment.

A Feísima enfermedad y muy triste muerte de la reina Isabel I, Isabel la Catòlica és a les portes de la mort i ho vol deixar tot atado y bien atado. Plantejat com una farsa amb ecos als drames monàrquics shakespearians, l’espectacle recrea des de l’humor les intrigues de palau per abordar temes com el centralisme, el classisme o el pes del destí. El dramaturg Joan Yago ha escrit uns diàlegs barrocs (i carregats de mala bava) més ràpids que les bales, que dibuixen amb molta gràcia una cort grotesca, que a mesura que avança l’obra es va veient més i més de pega.

Aitor Galisteo-Rocher construeix una esplèndida i hilarant «reina infinita»: devota, egocèntrica i cruel, que menysté tot i tothom, inclosos la seva filla Joana, la Boja i el calçasses del rei Ferran, totalment subjugat al poder de la meseta.

Una meravella.