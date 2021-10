La companyia Frobvia arriba al Temporada Alta amb l'espectacle 'Fulla blanca', un homenatge a les plantes i a la natura. El muntatge compta amb una escenografia senzilla en què els fulls de paper tenen tot el protagonisme. A partir d'aquí, Marina Baixas comença a interpretar persones i animals amb fulls de paper de grans dimensions que va transformant. Mentrestant, Júlia Mata fa l'acompanyament musical, fet amb els sons que pot fer el paper. Les creadores afirmen que amb aquest muntatge volen acostar la necessitat de cuidar la natura per frenar el canvi climàtic. 'Fulla blanca' es podrà veure aquest divendres i dissabte a la sala la Planeta de Girona.

El paper és l'element conductor de l'espectacle 'Fulla blanca' que presenta la companyia Frobvia al Temporada Alta. Una estora feta de fulls de paper enganxats i un gran paraigua del qual pengen diverses fulles de paper és tot el que necessiten les artistes Marina Baixas i Júlia Mata per aquest espectacle de poesia visual que busca conscienciar a la societat de la importància de la natura i de com hem d'interactuar-hi.

Marina Baixas ha recordat que "estem en un moment bastant crític" per les conseqüències de la crisi climàtica. Per això vol que 'Fulla blanca' acosti els espectadors a la natura d'una manera "amable i desjerarquitzada". Baixas creu que el principal problema és que molta gent va a la natura i l'observa, però ho veu com "allò que està lluny", mantenint una concepció "consumista", com aquell qui mira un simple quadre.

Per contra, les artistes de la companyia aposten per interactuar amb la natura i posar en relleu la feina que fan les plantes en la preservació del medi i en la reversió dels efectes del canvi climàtic. Per acostar aquesta idea, Marina Baixas i Júlia Mata han apostat per utilitzar el paper com a element conductor.

Mentre sonen textos del neurobiòleg Stefano Mancuso, de qui les artistes han agafat la base científica de l'espectacle, i també poemes de Maria Mercè Marçal, Júlia Mata aprofita el paper per fer-ne sorolls que acaben essent una base musical que acompanya l'espectacle. Estripar una fulla o arrugar-la genera un soroll que, de forma repetida, esdevé una melodia.

Mentrestant, en primer terme a dalt de l'escenari Marina Baixas utilitza una fulla de paper de grans dimensions per transformar-se en animals, plantes i persones.

Júlia Mata ha recordat que a través del paper en treuen "el so i el moviment" de l'espectacle. Però més enllà d'això, el paper també representa "el pont entre la humanitat i les plantes". Al mateix temps, el paper és "cíclic i efímer" com l'espectacle que es podrà veure aquest cap de setmana al Temporada Alta. Per això, confien en el paper com a metàfora principal

Marina Baixas també ha insistit que al llarg de l'espectacle el paper permet crear coses i personatges, al mateix temps que es transforma i també es destrueix, tal com passa en el nostre planeta constantment en què els objectes es creen, es transformen i es destrueixen constantment.

'Fulla blanca' es podrà veure a la sala de la Planeta de Girona aquest divendres i dissabte a les vuit del vespre. Les artistes de la companyia Frobvia estan molt satisfetes de poder presentar a Girona aquesta proposta escènica "poc convencional" i més encara dins de la programació de Temporada Alta.

Marina Baixas forma part d'una nissaga d'artistes artesanals que han apostat pel teatre visual per a tots els públics. Per la seva banda, Júlia Mata és escultora i investigadora musical que s'estrena a dalt dels escenaris amb aquest espectacle.