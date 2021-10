Lectors, bibliotecaris, escriptors de renom o aficionats són alguns dels protagonistes de Rates de biblioteca, el nou llibre de Sebastià Bennasar. L’escriptor mallorquí afincat a Olot ha aplegat en un sol volum, editat per Lletra Impresa, alguns dels molts relats que ha anat publicant en les darreres dues dècades amb la lletra i la lectura com a fil conductor.

Amb narracions publicades de forma esparsa en premsa periòdica, dins d’antologies de contes o presentats a premis literaris, Bennasar reflexiona sobre l’art d’escriure i la importància de la lectura per retre tribut als múltiples actors del món del llibre.

«En el fons, en un moment o altre tots els escriptors fan metaliteratura, perquè tots parlem del que coneixem i per tant, la temptació sempre hi és», assegura l’escriptor i periodista, autor d’una quarantena d’obres literàries en els quals ha tocat tots els gèneres excepte el teatre.

«A totes les professions els agrada repensar-se, per saber com millorar. Ho fan els futbolistes, ho fan els mestres, però els escriptors, a més, ho deixem per escrit», bromeja Bennasar, que assegura que les llibreries i biblioteques són els espais que el fan feliç i reivindica el llibre com «un invent fascinant».

«Hi ha pocs invents que puguin superar el llibre: té cinc segles, funciona sense bateria i en qualsevol lloc i és la millor manera de viatjar lluny i barat. Potser algú diria que és millor la rentadora o la nevera, però el cert és que el llibre és un gran invent que perdura i que canvia vides, perquè dona la capacitat d’imaginar», continua.

Entre els personatges que poblen el recull de narracions de Rates de biblioteca hi ha escriptors com Roberto Bolaño, present en algun dels relats, o Manuel de Pedrolo, protagonista d’un conte fruit d’un encàrrec de la revista Paper de vidre per reimaginar un final diferent a les obres d’alguns autors.

«Cada peça ajuda a retrobar-se amb la tradició i amb allò que som», diu Bennasar, que també aprofita un dels relats per reconciliar-se amb Pompeu Fabra i retre-li homenatge per la seva tasca en favor de la llengua, tot i que confessa que ell és més devot de mossèn Alcover. Un altre dels homenatjats és Julio Cortázar, amb un relat que funciona com a joc de miralls que entronca amb Continuidad en los parques.

Treballant en el Vila de Llibre

Sebastià Bennasar està immers actualment en els darrers serrells del festival Vila de Llibre de l’Escala, que se celebra aquest cap de setmana. N’és el comissari de la tercera edició, dedicada a la cultura mallorquina i els múltiples vincles que té amb l’Empordà a nivell històric, lingüístic o literari. El festival comptarà amb un gran mercat editorial amb segells de Catalunya i Mallorca, a més d’una agenda d’activitats literàries per a tots els públics. Visitaran l’Escala noms mallorquins com Carme Riera, Antonina Canyelles o Àlex Volney i experts en les lletres illenques , a més d’autors i autores que presenten les seves darreres novetats editorials, com Xavier Bosch, Carles Duarte o Miquel de Palol.

Entre les cites destacades, explica Bennasar, hi ha una conversa entorn de la relació epistolar entre l’escriptora mallorquina Maria Antònia Salvà i l’escalenca Caterina Albert, dues grans escriptores que s’admiraven mútuament.