Olot arrenca aquesta setmana el cicle Mirar Amèrica, una proposta per acostar-se al continent a través de les arts escèniques, amb dos muntatges sobre l’impacte del colonialisme, històric i contemporani. Es tracta de Teatro Amazonas i Tierras del Sud, de la companyia Azkona-Toloza, dos muntatges de creació contemporània que tanquen la trilogia Pacífico, dedicada a la barbàrie sobre el territori i els pobles indígenes.

Divendres, el Teatre Principal d’Olot acollirà Teatro Amazonas, un espectacle de teatre documental per mostrar amb rigor i ironia la destrucció de la selva amazònica de la mà del capitalisme i de l’esbojarrada idea de construir-hi un luxós teatre.

La segona cita serà l’endemà al Parc Nou, d’on sortirà l’itinerari audioguiat de Tierras del Sud . Passejant per espais com la plaça d’Amèrica i els carrers de Cuba, Veneçuela o l’Argentina, el públic hi descobrirà una mica més sobre la Patagònia i les relacions entre l’industrial tèxtil Luciano Benneton, l’expresident argentí Mauricio Macri i els vaquers Sundance Kid i Butch Cassidy.

L’última de les propostes de Mirar Amèrica d’aquesta tardor serà La melancolía del turista, d’Oligor y Microscopía, que es podrà veure a finals de novembre. Es tracta d’una delicada peça de teatre d’objectes construïda entorn de la devastació que deixa el turisme quan una destinació deixa d’estar de moda.