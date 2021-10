El cicle de Cinema Jueu torna a Girona després de l’aturada per la pandèmia estrenant dates i espai. Enguany, a diferència dels anteriors, les pel·lícules es podran veure aquest mes d’octubre, coincidint amb el Festival de Cinema Jueu de Barcelona, en lloc de l’estiu, tal com es feia fins ara. A més, el cicle incorpora la col·laboració del Cinema Truffaut, que serà l’escenari de les projeccions previstes. A Girona s’hi podran veure diverses pel·lícules seleccionades del festival: Bruxelles Transit, que es visionarà avui mateix i Un éte a la Garoupe i Searching for Gerda Taro, que es podran veure dijous de la setmana vinent, dia 21 d’octubre. Les projeccions començaran a les vuit del vespre amb entrada lliure.

El festival Temporada Alta amplia l’aforament al 100% i posa les noves entrades a la venda. La mesura, que arriba després de l’anunci de la fi de les restriccions per la pandèmia aquest divendres, ajudarà a cobrir la forta demanda que té el festival, que per a alguns espectacles tenia llista d’espera de fins a 400 persones. Entre les cites amb més demanda hi havia els concerts de Sopa de Cabra i els muntatges de la programació internacional, com Bros o Terebrante.

El festival remarca que l’ampliació de l’aforament del 70 al 100% no dona dret a canviar entrades per millorar els seients o per poder seure amb els acompanyants en cas que s’hagin comprat separades.