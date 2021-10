Setze ballarins, vuit gironins i vuit més de Riga, actuaran aquest cap de setmana davant les escales de la Catedral amb l’espectacle Mirrors of human nature. La proposta és fruit del projecte europeu People Power Partnership (PPP), una iniciativa que implica catorze institucions d’onze països del continent i que busca fomentar la mobilitat, la formació i professionalització en la dansa. Engloba 104 ballarins d’entre 18 i 25 anys i està liderada per la companyia alemanya Pan.Optikum, especialitzada en espectacles de carrer.

L’espectacle, integrat dins la programació del festival Temporada Alta, aborda qüestions com l’ordre i el caos amb la idea del mirall com a rerefons. La seva directora, Sigrun Fritsch, explica que el tema ha sorgit dels mateixos ballarins, que s’han anat implicant en tot el procés creatiu. Durant nou dies, els joves han anat treballant les coreografies amb l’objectiu de parlar de com es reflecteixen a escala personal i també dins la societat els joves. Mentre que els joves gironins s’han centrat en la part del conflicte o la guerra, els letons representen la idea de víctima, el que els ha permès «parlar des de la seva experiència, ja que són la primera generació del país que viu en llibertat», segons Fritsch.

«M’he trobat, a més, un xoc cultural en la manera de treballar. El grup gironí afrontava la dansa d’una manera més emocional i el de Riga, tenia un perfil més tècnic i acadèmic», explica Fristch. Assegura que aquesta contraposició, que entronca amb la idea d’ordre i caos de l’espectacle, els ha permès a tots noves maneres de treballar.

Mirrors of human nature és el resultat de la primera fase del projecte PPP, que també ha permès que els ballarins gironins actuessin a Praga en una proposta similar en col·laboració amb vuit ballarins txecs. La segona part del projecte, ja el 2022, serà la creació d’un espectacle de gran format que comptarà amb 32 ballarins en escena. També ideat pels mateixos joves participants, girarà per Europa amb tres repartiments diferents.