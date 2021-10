L'exdirector del Diari de Girona durant 23 anys Jordi Xargayó, amb una carrera de 46 en el món del periodisme i en el mitjà, ha rebut aquest vespre la Mosca del Col·legi de Periodistes 2021 en reconeixement de la seva trajectòria. Xargayó va deixar el càrrec el 31 de maig passat, i ha recollit el guardó de mans de Joan Maria Morros, degà del Col·legi de Periodistes de Catalunya. En el seu parlament Jordi Xargayó ha recordat els seus inicis en l'exercici del periodisme i ha assegurat que «avui no tocava» ser «canyero». Ha assegurat que se sent «un privilegiat» per tot el que ha viscut i va agrair especialment el paper en la seva carrera de Narcís Planas, «per haver confiat en mi quan tenia 16 anys» i de Jordi Bosch «per haver-me empès a deixar els esports i fer el salt a càrrecs directius». Tant Planas com Bosch eren a l'Aula Magna de la Casa de Cultura seguint l'acte i Bosch, precisament, ha sigut l'encarregat de glossar la figura de Xargayó abans que se li fes entrega del premi.

Durant l'acte d'aquest vespre també s'han premiat els Marrecs de Salt amb la Mosca de Sant Narcís; al cap de premsa del Subdelegat del Govern a Girona Quim Fernàndez amb la Mosca Borda; i per primera vegada, amb un empat a vots, a Marc Sureda, responsable de comunicació de Llagostera i Riudellots; i a Carles Cereijo, de Link Produccions, la Mosca Grossa. També s'ha tingut un record per al desaparegut Pere Madrenys, capellà secularitzat i periodista que va morir l'agost passat.