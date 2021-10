Feia molts anys que un Planeta no resultava tan sorprenent com el que es va lliurar anit en el Museu Nacional d’Art de Catalunya. Per a començar, hi ha la sorpresa anunciada el dijous que feia créixer fins a un milió d’euros la dotació d’un premi ambiciós però congelat durant les dues últimes dècades. Més que el Nobel de Literatura. Però no acaben aquí les novetats, que vénen l’una després de l’altra. Sota el plec signat amb el pseudònim de Sergio López s’amagava al seu torn, en un bonic joc de miralls, el nom de Carmen Mola. Cosa que requereix explicació. Carmen Mola és un pseudònim del qual sempre s’ha dit que amagava a una escriptora madrilenya. Sota aquest nom ha tingut grans èxits comercials com La novia gitana, La red púrpura i La Nena, els tres a Alfaguara, l’editorial que la va descobrir. A semblança d’Elena Ferrante, però amb esplendorosa exhibició de sang per un tub, «no apta per a estómacs sensibles», com l’han publicitat, Mola s’havia mantingut amagada fins ahir. Però un milió d’euros bé val una sortida de l’armari de l’incògnit.

I així continuen les sorpreses: Carmen Mola no és Carmen Mola -una sospita que durant anys va circular en les tertúlies-. No es tracta d’una dona. Un home, per tant? Sí, però tampoc. Això de Mola és més aviat el misteri de la Santíssima Trinitat, perquè novel·les escrites a quatre mans n’hi ha hagut i de bastant bones. Però tres autors com és el cas ja és una mica més complicat.

Al darrere de Carmen Mola hi ha tres guionistes de televisió: Antonio Mercero -fill del famós realitzador de La cabina, Verano azul i Farmàcia de guàrdia-, Jorge Díaz i Agustín Martínez. Junts han col·laborat en diverses sèries com Hospital central i Víctor Ros. A més, Mercero és un prolífic autor de novel·les policíaques que ha signat amb el seu nom títols com La cuarta muerte (2012) i La vida desatenta (2014). El 2017 va començar la sèrie protagonitzada per la policia transsexual Sofía Luna amb El final del hombre, a la qual va seguir El caso de las japonesas muertas (2018).

La novel·la guanyadora, La bestia, promet tants dolls d’hemoglobina com les anteriors. Situada al Madrid de 1834, assetjat el còlera, un assassí en sèrie es dedica a matar nenes de les classes més humils. Els encarregats de descobrir al criminal són un periodista, un policia i una nena. A més el Planeta vindrà acompanyat d’una bonus track, l’adaptació de la primera novel·la de Carmen Mola a sèrie televisiva. La novia gitana serà dirigida per Paco Cabezas, amb anys d’experiència en sèries internacionals com Penny dreadful.

La finalista és l’autora de la casa Paloma Sánchez-Garnica, qui ja va guanyar el 2016 el Premi Fernando Lara de novel·la i ha tingut una excel·lent recepció -16 edicions- amb la seva última novel·la, La sospecha de Sofia, una història d’espionatge. Últimos días en Berlín s’inscriu en aquest gènere a través de la història d’un jove que no renuncia al somni de retrobar-se amb la seva mare i el seu germà menor, als quals es va veure obligat a abandonar fugint de la Unió Soviètica en els anys del règim leninista.