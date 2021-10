Qui esperés un discurs canyero, haurà d’esperar a un altre dia. Ahir «com deia aquell», no tocava, va assegurar l’exdirector del Diari de Girona Jordi Xargayó, durant l’homenatge que li va fer el periodisme per la seva trajectòria professional. Han sigut 23 anys al capdavant de la capçalera (va deixar el càrrec el 31 de maig), i un total de 46 en la professió i el mitjà, mèrits per acabar rebent la Mosca del Col·legi de Periodistes de mans del seu degà, Joan Maria Morros. «Em sento un privilegiat per tot el que he viscut», va assegurar Xargayó, que va tenir paraules d’agraïment per a dos altres exdirectors d’aquest mateix diari, Narcís Planas i Jordi Bosch. El primer, «per haver confiat en mi quan tenia 16 anys i tot just començava»; el segon, «per haver-me empès a deixar la secció d’esports i fer el salt a càrrecsdirectius». Tots dos seguien l’acte des de la platea de l’Aula Magna de la Casa de Cultura. I Bosch, precisament, va ser l’encarregat de glosar la figura del periodista (i amic), abans que se li fes entrega del guardó.

No era el dia per ser canyero però Jordi Xargayó no va deixar passar l’ocasió per recordar que la feina del periodista ha de ser «observar, interpretar i explicar les coses al lector», i també, «ser crític amb el poder». Va tenir un record pel fotoperiodista Albert García, jutjat per una suposada agressió a un policia, i de qui confia que serà absolt. A més va ironitzar que una de les «notícies de l’any» com va ser la renuncia del Bisbe de Solsona Xavier Novell per amor aparegués abans que en els grans mitjans «en una web desconeguda». Però la crítica no va anar a més. «Avui toca fer un reconeixement públic que em sento un privilegiat, i toca ser agraït», va tancar.

Abans Jordi Bosch havia glossat la carrera de Xargayó, i com havia nascut una amistat de la manera més explosiva. Tots dos es coneixien «de l’institut», i abans de coincidir a la redacció de Los Sitios al carrer Barcelona 29, «en Xargayó em va fotre una hòstia des del diari contrarestant una informació meva que, amb 16 anys, havia tret com a corresponsal de l’agència Efe», va recordar. Així van anar caient anècdotes: les 37.000 pessetes que van cobrar de primer sou, l’afició pels esports, pel futbol, el bàsquet i l’automobilisme, o que finalment Xargayó fos nomenat subdirector del propi Bosch. «Has deixat un diari millor del que vas trobar, t’has guanyat el respecte de la professió i de la ciutat, i has fet un mitjà obert on hi pot escriure tothom, i això és honest», va dir.

La nit va tenir, però, d’altres premiats. La Mosca de Sant Narcís, per exemple, se la van endur els Marrecs de Salt, colla castellera pionera a les comarques de Girona que celebra 25 anys. La seva presidenta, Mònica Masó, va recollir el premi de mans del president del Col·legi de Periodistes de Girona. També van endur-se un guardó Quim Fernàndez, cap de premsa del Subdelegat del Govern a Girona, en aquest cas, la Mosca Borda, que castiga persones o entitats que dificulten la feina del col·lectiu, amb un 58% dels vots ; i per primera vegada la Mosca Grossa, que dona valor a qui facilita la professió periodística, va tenir dos premiats: Marc Sureda, responsable de comunicació de Llagostera i Riudellots, i Carles Cereijo, de Link Produccions, que gestiona els serveis de premsa de la DO Empordà, entre altres projectes. Les mosques, aquest any, eren obra de l’escultor Jordi Mitjà. Durant l’entrega de les Mosques, també es va fer un record a la figura de Pere Madrenys, capellà secularitzat i periodista que va morir l’agost passat.

La gala del Col·legi de Periodistes es va fer a l’Aula Magna de la Casa de Cultura.