Teatres, auditoris i cinemes ja poden tornar a omplir-se al 100%, una situació que no es produïa des del març del 2020. Un any i mig després de l’inici de la crisi sanitària, finalment ahir va decaure la limitació de l’aforament dels recintes culturals, que ja poden tornar a funcionar a ple rendiment després de mesos de restriccions. S’ha ampliat la capacitat del 70% al 100% i s’ha eliminat el nombre màxim d’espectadors, que fins ara estava fixat en un miler de persones en espais tancats i fins a un màxim de 3.000 amb condicions de ventilació reforçades. El límit a l’aire lliure se situava en les 4.000 persones.

Un dels beneficiats amb la reobertura total del sector cultural és el festival Temporada Alta de Girona i Salt, que des que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, va anunciar la mesura aquest dimarts ha registrat un augment de la venta d’entrades «bastant espectacular» i ja ha exhaurit de nou les places disponibles per a alguns espectacles, com Sonoma de La Veronal o Bros de Romeo Castelluci, explica l’adjunt a la direcció artística del festival, Narcís Puig.

«Tot i ser esperada, és una molt bona notícia pel festival i pel públic, perquè teníem molta gent demanant entrada per a espectacles que s’havien esgotat de seguida. De cop tenir un 30% més de places per oferir-los ha sigut una sort», explica, afegint que «de seguida es va notar» a les taquilles que la gent estava a l’expectativa, especialment per poder veure «bombonets» de la programació internacional després que haguessin volat les entrades.

La feina que comença ara, explica, és sobretot pel departament de ticketing, que està intentant agrupar les reserves d’entrades (és a dir, gent que encara no tenia un seient assignat, com crítics, programadors, convidats) per poder vendre seients de costat i no només forats entre grups bombolla. «L’any passat la gent de venda d’entrades ja va haver de treballar molt per les cancel·lacions, reprogramacions i retorns d’entrades pel confinaments perimetrals, però ara és diferent. És molt més agradable treballar en positiu que en negatiu», continua Puig.

Preus especials a Barcelona

Per celebrar el retorn al 100% de l’aforament, els grans equipaments públics nacionals com el Palau de la Música Catalana, l’Auditori de Barcelona, el Gran Teatre del Liceu, el Mercat de les Flors, el Teatre Lliure i el Teatre Nacional de Catalunya van posar en marxa ahir una campanya amb tarifes especials per a les entrades que fins ara no es podien vendre.

Un altre dels que estudia com agrair la fidelitat del públic en aquests temps difícils és el Festival de Cinema de Sitges, que ja encara la recta final i es planteja fer una nova sessió matinal especial. El certamen ha pogut vendre els tres últims dies d’aquesta edició el 100% de localitats de les sales, una fita que feia dos anys que no assolia, ja que el 2020 va començar podent omplir el 80% de les sales de cinema i, a la meitat del festival, van haver de rebaixar l’aforament a la meitat.