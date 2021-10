el peregrinatge dels amics del rosari a lourdres arriba a la 52a edició. En el peregrinatge, celebrat el cap de setmana passat, hi van participar peregrins de Breda, Platja d’Aro, Girona, Figueres, Salt i Besalú. Entre altres activitats, van prendre part en la processó de torxes i la missa de la Gruta, així com el Via Crucis al calvari i una missa a la cripta. L’organització va anar a càrrec de mossèn Pròsper d’Arenys i Viatges Canigó.