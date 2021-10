Els teatres privats van criticar ahir la decisió dels equipaments públics d’oferir entrades a un preu molt reduït –a 10 euros– ara que s’han aixecat les restriccions d’aforaments i ja es poden omplir completament les platees.

En una entrevista al canal 324, la presidenta de l’Associació d’Empreses de Teatre de Catalunya (ADETCA), Isabel Vidal, va titllar la iniciativa de competència deslleial que «devalua el fet teatral».

«Si el sector privat, que està en un sistema que ha de mantenir equilibris no fa aquestes accions, el sector públic tampoc ho hauria de poder fer», va declarar. D’altra banda, Vidal va afegir que el sector privat no només «no s’ho pot permetre» sinó que no creu que sigui la forma correcta de celebrar la tornada al 100% de l’aforament.

La presidenta de la patronal teatral va comentar també que els teatres públics han d’enfrontar la manca d’assistència «preocupant» que fa temps que s’arrossega a les sales de teatre públiques d’una altra manera.

Divendres es van aixecar les restriccions als teatres i auditoris, que ja poden tornar a oferir el 100% de l’aforament en espais tancats i amb mascareta. Sis espais barcelonins (la majoria públics, com el Teatre Lliure, el Teatre Nacional, L’Auditori, el Liceu, el Mercat de les Flors i el Palau de la Música) ho van celebrar posant a la venda per 10 euros el 30% de les entrades que fins aquell moment tenien congelades per tal d’incentivar el consum cultural. La resposta del públic va ser immediata amb xifres de vendes d’entrades que no es veien des de feia molt. Per exemple, el Liceu en va vendre 1.300 en una hora.

Aquestes entrades a preus populars serviran per poder omplir els espais buits que fins ara separaven els grups bombolla als espectacles.