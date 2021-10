L’Escala es va convertir durant el cap de setmana en una àgora literària amb motiu de la tercera edició de L’Escala, Vila del Llibre. La cita va tornar a reunir autors, editors i lectors en un mateix lloc envoltats de paisatges únics, cultura i literatura.

Organitzat pel govern municipal i la Xarxa de Viles del Llibre de Catalunya, enguany ha començat el Cicle Literari de la Mediterrània amb l’objectiu d’aprofundir en els nexes d’unió de l’Empordà amb altres cultures catalanes de l’arc mediterrani. La primera cultura convidada ha estat la mallorquina i per això el comissari del programa ha sigut l’escriptor i editor mallorquí Sebastià Bennasar. Un programa d’actes literaris que s’ha desenvolupat en espais emblemàtics com l’Alfoli de la Sal o la Mar d’en Manassa, ple de diàlegs, novetats editorials, conferències, documentals, maratons de lectura, rutes, concerts i activitats infantils i familiars com ara tallers o contacontes.

El cicle ha permès conèixer els lligams ancestrals que connecten l’Alt Empordà amb l’illa balear, com ho és la relació epistolar entre Caterina Albert (Víctor Català) i Maria Antònia Salvà -s’ha presentat la correspondència inèdita que s’enviaven-, la Mediterrània com a concepte geogràfic que influeix en la creació literària dels autors o el mar com a testimoni de les connexions lingüístiques entre Mallorca i l’Escala.

A més, té la intenció de bastir ponts que uneixin tots els territoris de parla catalana, creant vincles i fraternitats. És per això que Carme Castells, directora de la Fundació Mallorca Literària, va anunciar ahir que la primera Vila del Llibre de Mallorca serà Manacor, que ja s’està preparant per acollir la cita el pròxim mes de juny.

Quant als escriptors, dels convidats a la Vila del Llibre de l’Escala va destacar especialment la presència de Carme Riera, Xavier Bosch, Miquel de Palol i Antonina Canyelles. Entre taules rodones, presentacions i recitals, els autors van poder parlar de la cultura mediterrània feta des del mar i entre terres, i de les múltiples perspectives possibles al llarg de la història, com la dels pirates i o els exiliats.

El director del festival, Enric Bono, remarcava ahir l’alt nivell de participació. «Per raons òbvies, no hem vist les xifres massives de les dues passades edicions, on va haver-hi més de 10.000 assistents, però estem molt contents amb la resposta de tota la gent de l’Empordà, dels escalencs i escalenques, que ha tornat a ser molt positiva», va dir Bono.

Editorials independents

El tradicional mercat d’editors independents amb una quarantena de segells que acull la platja de les Barques, aquesta vegada va comptar amb una àmplia representació de cases editorials mallorquines. «En general, les editorials estan contentes amb el ritme de vendes que hi ha hagut, el públic de Girona i de l’Empordà és un públic que llegeix i que gasta diners en cultura. Ara comencem a sortir de casa, s’inverteix a favor del món del llibre i això es reflecteix en el sector», va explicar el director, que va afegir: «És tot un honor expandir la literatura i la cultura fora de les grans capitals i dels grans circuits, i portar les grans figures de la cultura i el llibre a altres llocs del territori català».

Entre les activitats realitzades, va tenir especial èxit el concert de la cantant mallorquina Miquela Lladó, qui a més dels seus temes va presentar poemes de la poeta mallorquina Maria Antònia Salvà que havia musicat. També l’exposició fotogràfica itinerant Una vila d’autor del fotògraf Xulio Ricardo Trigo va tenir molt bona rebuda. La mostra fa un repàs als cinc anys d’existència de la Xarxa de Viles del Llibre, amb retrats d’alguns dels escriptors més destacats anant des de Joan Margarit a Carme Riera, passant per Joan-Lluís Lluís o Màrius Serra.