Endinsar-se en un bosc implica, sovint, sortir d’aquelles frenètiques fronteres que ens marquem com a societat. Estar disposat a desconnectar, aprendre a estimar i a escoltar i entendre els dolços diàlegs que els arbres mantenen mentre mouen les seves branques. La cantautora Agnès Algueró (Batet de la Serra, 1995) ha estat capaç de captar tota la bellesa de la naturalesa forestal amb Bosc Endins (U98 Music), un debut d’altura format per tretze cançons que es mouen entre la tradició folk i el pop intimista, i que ha comptat amb les col·laboracions destacades de Guillem Roma, Paula Grande & Anna Ferrer i Momi Maiga.

Iniciada, en la seva adolescència, en la música més tradicional, Agnès Algueró es va donar a conèixer fa uns anys amb projectes com Agnès & The Pèpits. Ara estrena un projecte més personal que es mou entre el folk i un elegant pop de tall intimista i pel qual ha comptat la col·laboració de músics de nivell com Vic Moliner, Andreu Moreno, Nerea Bassart o Marçal Ramón. «Publicar aquest primer disc ha suposat fer un resum de tots aquests anys que porto tocant i component les meves pròpies cançons. Volia fer un treball que definís bé l’estil que faig» explica la cantautora garrotxina sobre un àlbum que va poder estrenar el passat mes de setembre a Olot, dins la programació de les festes del Tura.

A excepció dels poemes musicats L’oració pàl·lida -d’Anna Gual- i Roses -de Rosa Maria Pou-, els onze temes restants del disc han estat escrits per la mateixa Algueró. Lletres personals amb moltes referències a l’amor i a la naturalesa. «A la gent que tenim cabòries al cap i que som una mica artistes, tot ens pot inspirar, però en aquest disc m’he centrat sobretot en el paisatge que envolta el meu poble, en les experiències viscudes i també en algunes històries que m’he imaginat al meu cap» revela la cantant, que cita entre les seves influències a Judit Neddermann i Clara Peya.

Sobre les col·laboracions que inclou aquest primer disc, masteritzat als estudis Ultramarinos de Sant Feliu de Guíxols, Algueró explica que a Guillem Roma i Paula Grande «ja els coneixia», mentre que Anna Ferrer i Momi Maiga es van sumar al disc gràcies a Dani López, el seu productor.

Amb prou feines un mes després de publicar el disc - disponible en format físic i també a la majoria de serveis en streaming-, Agnès Algueró deixa clar que té ganes de sortir d’aquell «àmbit de confort» que l’ha vist créixer. «A la Garrotxa ja em coneixen. Fa anys que vaig donant la tabarra -explica rient- i tinc ganes de començar a moure’m per Girona i buscar concerts també a Barcelona i altres indrets» conclou.