Joel Joan i Héctor Claramunt, la parella artística rere alguns dels darrers èxits de la taquilla teatral com Escape Room o El pare de la núvia, tornen a l’atac amb El gran comediant. L’espectacle, que s’estrena aquest divendres al Teatre Municipal de Girona dins la programació del festival Temporada Alta, aborda el «tabú» de la gelosia entre actors.

Els dos autors teatrals s’endinsen de nou en el món dels artistes, que ja van tocar a la sèrie de televisió El crac, per a parlar de l’ego, de la gelosia, i del fet que tots voldríem ser millor del que som.

«La bona comèdia ha de posar el mirall davant l’espectador i mostrar-li que no és tan perfecte com es pensa», diu Joel Joan, assegurant que amb Claramunt han buscat «jugar amb els límits de la flaquesa humana i les pròpies mentides que ens creiem».

«És un format diferent dels dos darrers espectacles, però té el mateix sentit de l’humor: àcid, punyent, de fer humor sobre les coses que als humans ens couen, que ens fan sentir en fals», continua.

Per la seva banda, Claramunt assegura que «conviure amb l’ego sempre és difícil», perquè «tenim l’esquizofrènia d’alegrar-nos pels altres i alhora no», uns sentiments que «són un tabú», pel que considera que «més que tractar temes políticament incorrectes, l’espectacle tracta temes emocionalment incorrectes».

Ho fan amb la història de dos amics, en Llorenç, actor famós i diví, i l’Ernest, que ha arribat als 50 anys i no ha acabat mai de triomfar. A punt de tirar la tovallola, però, comença a sortir-se’n i això desemboca en una història d’embolics sobre la rivalitat, les enveges i l’èxit i el fracàs en un moment vital en què un s’ha de plantejar si val la pena continuar amb els somnis o renunciar.

«Això els agafa en un moment clau, de decidir si rendir-se o no. Fins ara et permeties ser jove i fer provatures, has anat allargant l’adolescència i més en un món com el teatre, amb carreres irregulars i feines inestables. Els actors som de maduració lenta, però els 50 ja són un topall», subratlla Joel Joan, que a més d’escriure i protagonitzar l’espectacle també el dirigeix.

Assegura que la interpretació és una professió «molt frustrant», perquè «t’has de guanyar cada paper des de zero» i el «no» als càstings és molt dur.

El director i actor es posa en la pell d’«un divo finolis, una mica anglès, dels que fan grans obres de teatre al Nacional». «És molt cregut i es creu realment molt bo, només perquè té èxit», diu.

Comparteixen escenari amb Joan els actors Xavi Mira, Sandra Monclús, Àfrica Alonso i Eduard Muntada, que interpreten personatges que «ajuden a fer-lo tocar de peus a terra».

Amb 200.000 espectadors a Escape Room i 100.000 a El pare de la núvia, Claramunt creu que la clau del seu èxit és pensar molt en l’espectador. Després de passar per Girona, on hi ha previstes quatre funcions entre divendres i diumenge, El gran comediant girarà per Catalunya i Mallorca i després farà temporada a Barcelona.