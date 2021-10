L’escriptora Maya Angelou, una de les grans veus de la literatura afroamericana, serà la protagonista de la pròxima edició del Festival d’Art Independent Pepe Sales de Girona, organitzat per l’associació La Penyora Cultura. Angelou (Saint Louis, Missouri, 1928 – Winston-Salem, Carolina del Nord, 2014), un dels noms més influents de la cultura afroamericana amb títols com Yo sé por qué canta el pájaro enjaulado, va ser a més de poeta i novel·lista, actriu, guionista i activista pels drets civils, una llarga i variada trajectòria per la qual va rebre, entre altres premis, tres premis Grammy i la Medalla de la Llibertat, la distinció civil més important dels Estats Units, el 2011.

«Hem triat una escriptora negra que va triomfar en vida, algú que va tenir el reconeixement que es mereixia, i que no va acabar menjada pel sistema tot i ser 100% fidel als personatges del Pepe Sales», expliquen Consol Ribas i Lluís Llamas de La Penyora Cultura.

I és que abans de ser reconeguda, Angelou no va tenir una vida gens fàcil. Va ser violada de petita per l’amant de la seva mare, que acabaria sent assassinat en sortir de la presó. Fruit del trauma, va estar-se anys sense parlar, perquè creia que la seva veu l’havia matat. En aquest temps de silenci, però, es va bolcar en el món dels llibres.

La seva obra més coneguda, Yo sé por qué canta el pájaro enjaulado, en què relata els seus primers anys de vida, es considera un clàssic de la literatura nord-americana contemporània. Se n’han venut més d’un milió d’exemplars arreu del món i fins i tot se’n va fer una adaptació al cinema l’any 79.

També va destacar com a poetessa, i es va dedicar a la docència i la creació de guions o la composició musical per a pel·lícules i espectacles. A més, va treballar al costat d’intel·lectuals i polítics per la igualtat dels drets dels afroamericans, com Luther King, i posteriorment amb Nelson Mandela, a qui va conèixer a l’Àfrica.

«Gràcies al seu talent, va ser pionera en moltes de les feines que va exercir. Fins i tot va ser conductora de tramvia!», recorden Ribas i Llamas, promotors d’un festival que tornarà al gener per reivindicar la contracultura i els creadors «maleïts».

«Com sempre el personatge serà el centre del Pepe Sales, però serà una excusa per gratar en la cultura underground que surt dels barris i dels clubs», expliquen des de La Penyora Cultura.

«Amb la fusió i el mestissatge la cultura tira endavant, ens permet avançar», resumeixen els dos responsables del certamen, que estan establint vincules amb diferents comunitats de Salt o Banyoles, per exemple, per sumar-los al festival.