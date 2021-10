Primavera, del dramaturg Xavi Morató i dirigida per Meritxell Yanes, serà la producció teatral municipal de la Festa Major de Sant Martirià de Banyoles. L'espectacle, que es podrà veure aquest cap de setmana i el vinent al Teatre Municipal, compta amb un repartiment professional 100% local, amb els actors Genís Casals, David Marcé, Andrea Portella, Laura Pujolàs i Tere Solà.

Produïda per Punt Produccions, l'obra arrenca amb l'aniversari de la Rosa. Vídua, jubilada i amb els fills ja grans i emparellats, la Rosa aprofita l'ocasió per comunicar a la família què vol fer a partir de llavors. Es podria apuntar a la universitat o a un curset de pintura com fan les seves amigues, però ella té unes intencions molt diferents. I és que la Rosa, ben entrada la tercera edat, ha decidit tenir un fill.

«El text de Primavera parteix d'un encàrrec concret: una comèdia de festa major, destaca la seva directora Meritxell Yanes, que afegeix que es tracta «d'una comèdia lleugera, on els intèrprets carreguen tota la força necessària per aguantar una història plena de girs de guió i sorpreses inesperades».

Meritxell Yanes diu que «volíem fer una comèdia, però amb un missatge de fons, fins i tot amb un punt amarg, i explicar com el personatge de la Rosa afronta la solitud que viuen les persones grans».

Les entrades ja estan a la venda.