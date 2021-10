El festival Som Cultura programa cinquanta propostes culturals per als caps de setmana de novembre a les comarques gironines. Proposa activitats presencials i familiars de descoberta del patrimoni i d'immersió en l'art, visites teatralitzades i 'Els museus a casa', un conjunt d'activitats a distància i gratuïtes. A la presentació, que s'ha fet aquest dimecres, el president de la Diputació, Miquel Noguer, ha remarcat que Som Cultura "pretén ser un esdeveniment transversal en el qual participin el sector cultural i els sectors de l'hostaleria i la restauració". "Aquesta activitat ha de contribuir a desestacionalitzar els festivals i el turisme i crear dinamisme a la demarcació", ha afegit.

Som Cultura presenta una cinquantena de propostes programades per les entitats i empreses associades al Club de Màrqueting Cultura i Identitat del Patronat de Turisme Costa Brava Girona de la Diputació de Girona. El festival ofereix una selecció d'activitats especials per redescobrir l'àmplia oferta cultural, patrimonial i artística de les comarques gironines. Seguint la fórmula de l'any passat, el festival presenta una programació híbrida que combina les activitats presencials i a distància per a tota mena de públics.

La programació presencial, que es concentra durant els caps de setmana del mes de novembre, s'agrupa en quatre blocs temàtics: Descobreix el patrimoni, visites teatralitzades, activitats familiars i genis i artistes.

Les propostes vinculades al patrimoni, la història o l'oferta cultural de les comarques gironines són les més nombroses de la programació presencial del festival. Entre altres activitats, Som Cultura programa una visita guiada a Circusland, el Palau Internacional del Circ de Besalú, sota el guiatge del seu director, Genís Matabosch, que mostrarà tots els racons de l'equipament. També plantegen "viatjar" a la comarca de la Selva de fa 2.000 anys a través d'una ruta cultural per conèixer la ciutat romana d'Aquae Calidae i les seves termes, a Caldes de Malavella, i la vil·la romana dels Ametllers, a Tossa de Mar. Una visita oferta per l'arqueòleg que ha participat en les excavacions dels recintes i que n'explicarà tots els secrets, detalls i curiositat.

Aquest àmbit també permet descobrir algunes de les joies patrimonials, com les esglésies de la Cerdanya a través de la proposta Les claus de les esglésies de la Cerdanya, que convida a visitar l'interior de les construccions de Santa Maria d'All i Santa Maria de Quadres, a Isòvol, i Santa Cecília de Bolvir i Sant Climent de Talltorta, a Bolvir. A Hostalric, es programa una visita guiada al recinte medieval amb un tast salat al final de la proposta, amb vistes privilegiades al castell.

Visites teatralitzades

Les activitats es presenten en un format amè a través, per exemple, de les vistes teatralitzades. Pare Abat, hi ha pelegrins, és el títol d'aquesta visita teatralitzada, que proposa un recorregut pel monestir de Sant Pere de Galligants de Girona, una de les mostres més notables del romànic català. Un altre monestir, el de Sant Pere de Rodes, proposa visitar el conjunt monumental en companyia d'una dona carregada d'històries increïbles i màquines inimaginables que farà viure als visitants un autèntic viatge en el temps.

A Lloret de Mar, la representació teatral L'últim daiquiri recrea la història d'amistat entre el lloretenc Constantí Ribalaigua, el famós bàrman del Floridita a l'Havana, i un dels seus clients més il·lustres, el cèlebre escriptor Ernest Hemingway. Una divertida classe d'història combinada amb infinitat d'anècdotes i un daiquiri final per a tots els participants. Finalment, el Museu Etnogràfic de Ripoll programa L'Esperanceta i el seu cabaret pagès, una forma diferent de visitar aquest equipament cultural a través de la saviesa d'alta muntanya de la pubilla de la casa Gassia.

La programació infantil i familiar és un dels plats forts del Som Cultura d'aquest any amb un munt de propostes per a tots els públics. Entre altres activitats, el monestir de Ripoll proposa un taller de titelles per conèixer algunes de les curiositats d'aquesta joia patrimonial de les comarques gironines.

Altres activitats destacades d'aquest àmbit són una gimcana a Castelló d'Empúries que permetrà als participants visitar de forma lúdica la capital medieval de l'Empordà a través d'una aplicació mòbil. A Setcases, els participants es convertiran en petits exploradors per participar en un joc de pistes en el qual descobriran on és el dimoni de Sant Miquel de l'església del municipi. A Sant Joan de les Abadesses, els participants hauran de resoldre diversos enigmes i misteris mentre descobreixen racons de la vila i de la seva història medieval.

El festival també proposa activitats destacades d'altres àmbits, com l'esmorzar literari sobre Josep Pla al Centre Fraternal de Palafrugell, que es completarà amb una visita guiada a l'exposició temporal Miró, Gaudí i Gomis. El sentit màgic de l'art, de la Fundació Vila Casas - Museu Can Mario.

També hi ha les activitats que organitzen conjuntament l'Oficina de Turisme - Ajuntament de Figueres, el Museu Empordà, el Museu del Joguet de Catalunya i la Fundació Gala - Salvador Dalí al voltant de l'exposició L'exploració de l'espai. El somni com a base del coneixement, que inclou una visita guiada a la mostra i un taller infantil.

Programació a distància

Una quinzena de museus gironins oferiran activitats a distància a través de la proposta Els museus a casa, que impulsa la Xarxa de Museus de les Comarques de Girona. Els equipaments gironins oferiran al llarg del mes de novembre càpsules de vídeos amb activitats i continguts per a tots els públics que es difondran a través de diverses plataformes digitals i del web de Som Cultura. La majoria de museus proposen tallers infantils i familiars que es poden fer a casa, com ara el taller de salaó d'anxova, del Museu de la Pesca; el de baldufes de papiroflèxia, del Museu del Joguet de Catalunya de Figueres, o el de copisteria per escriure com un monjo de l'edat mitjana, del Museu Etnogràfic de Ripoll.

Al llarg del mes de novembre els museus gironins també oferiran càpsules de vídeo per mostrar i donar a conèixer peces i obres d'art genuïnes, especials o curioses del patrimoni cultural gironí. D'aquesta manera i sense moure's de casa, els participants podran veure les interioritats de l'orgue de la catedral de Girona i saber una mica més del seu funcionament; conèixer la història de l'Asclepi d'Empúries, l'estàtua del déu grec de la medicina trobat en aquest jaciment, o descobrir la col·lecció d'insectes de tota mena del Museu Darder de Banyoles.

Les inscripcions per a les activitats presencials del Som Cultura 2021 es poden tramitar a través del web https://somcultura.com/, i tindran un cost entre 2,5 i 18 euros per persona. En el cas de les activitats digitals, no cal inscripció prèvia i totes seran gratuïtes.