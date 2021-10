L'Orthemis-Nova Orquestra de Cambra de l'Empordà, la reformulació de l'Orquestra de Cambra de l'Empordà, ha guanyat dos premis a Noruega. Concretament, la formació empordanesa s'ha endut dos dels premis YAMawards noruecs convocats per la fundació JM International (JMI) que té per objectiu fer arribar l'art al públic més jove. L'orquestra empordanesa ha rebut el guardó de Millor Gran Espectacle i el premi del públic, amb Desconcerto, la segona producció de la companyia, que combina la música clàssica i el teatre gestual.

L'orquestra es troba en plena fase d'expansió del seu projecte músico-teatral després d'una temporada difícil per les restriccions provocades per la pandèmia al sector cultural. Els dotze músics que l'integren i el director, Jordi Purtí, treballen per a consolidar el caràcter internacional de la companyia que ja ha actuat a Suïssa, Alemanya, França, Mèxic, Xina i Hong Kong.

Des de l'orquestra confien que els premis siguin un impuls per a la projecció internacional del projecte.