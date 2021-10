La GIO, l'orquestra simfònica de Girona, enceta la temporada del 10è aniversari amb nova marca, GIO Symphonia, nous reptes i dues produccions en col·laboració amb el festival Temporada Alta. La primera es podrà veure a l'Auditori, el mateix escenari que va veure néixer la formació fa una dècada, el 31 d'octubre. 'Misteris de l'instant' oferirà al públic una proposta sorprenent a tots els nivells perquè, sota la direcció de Xavier Sabata i Cube.bz, oferirà una posada en escena diferent de les que habitualment tenen les orquestres. La producció, a més, marcarà les línies mestres de la nova etapa que enceta la formació gironina, sota la direcció artística de Francesc Prat, i que busca acostar la música al públic amb nous formats.

Nova etapa, nova marca, nou director artístic i noves col·laboracions. Així inicia la GIO, l'orquestra simfònica de Girona, la celebració dels 10 anys sobre els escenaris. El tret de sortida serà el 31 d'octubre a l'Auditori amb la producció 'Misteris de l'instant', una proposta transgressora en el gènere de la música clàssica que es farà en el marc del Temporada Alta. La producció «experimental» ha estat ideada pel nou director artístic de la GIO, Francesc Prat, i compta amb la participació del director escènic Xavier Sabata i Cube.bz, autors d'algunes de les més destacades posades en escena dels últims anys. La proposta, inspirada en l'obra 'Mystère de l'Instant' d'Henri Dutilleux, vol anar més enllà dels límits dels concerts de música clàssica. No només amb una acurada selecció de peces –amb sis moviments- sinó també amb una posada en escena que situarà els músics en un lloc molt diferent del que estem acostumats a veure els integrants de les orquestres.

Segons Prat, de fet, la producció resumeix i «condensa» els objectius que s'ha marcat de cara a aquesta nova etapa i per la dècada vinent. Acostar la música al públic amb nous formats, crear «identitat pròpia» i que d'aquí «dos o tres anys» se'ls «reconegui per una certa manera de fer les coses». Un altre exemple d'aquesta nova línia –i de la col·laboració amb el Temporada Alta- és la proposta 'El Amor Brujo', que es podrà veure el 20 de novembre al Teatre de Bescanó i el 27, al de Palafrugell (Baix Empordà). Aquesta producció comptarà amb la cantaora Mariola Membrives, que interpretarà la versió original del 1915 de Manuel de Falla i les 'Canciones antigues espanyolas' de Lorca. També hi actuarà la pianista Marta Puig.

Una col·laboració amb la mirada posada en el futur

Aquesta és la primera vegada que la formació musical gironina i el festival col·laboren i no descarten mantenir-ho en un futur. «Nosaltres encantats si són projectes que vagin en aquesta línia», ha dit el director del Temporada Alta, Salvador Sunyer. «Nosaltres encantats», ha afegit el director de la GIO, Jaume Sabaté.