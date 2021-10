Albons, el poble on vivia i treballava el pintor Ramon Pujolboira des de l’any 1976 i fins a la seva mort el 2019, serà la seu d’una nova fundació per difondre i preservar el seu llegat. Les primeres passes d’aquesta fundació es concreten en l’obertura de dos espais, el seu taller i la rectoria del poble, que es convertirà en «un espai viu» que acollirà exposicions i activitats com tallers o seminaris, explica la presidenta de la institució i vídua de Pujolboira, Carme Jornet.

«La idea de la fundació comença quan mor, deixant a mitges les pintures de l’absis de l’església de l’Estartit. El meu fill i jo ens adonem que tenim un patrimoni artístic immens a casa i la figura d’un gran pedagog per difondre, tot i que és una vocació que ell va descobrir tard, en els seus últims deu anys», explica Jornet, que ja ha començat a obrir el taller del pintor per a rebre visites escolars.

«En Ramon sempre va tenir molt clar que volia que la seva obra es quedés a Albons i l’ajuntament ha sigut molt sensible al respecte, ens ha donat totes les facilitats i ha treballat per fer-ho possible», explica Jornet, que recorda que una de les grans obres del pintor és justament el mural que presideix l’altar de l’església d’Albons, una versió del Sant Sopar de Leonardo da Vinci.

El Bisbat de Girona ha cedit a la fundació la rectoria per vint-i-cinc anys, i s’està adequant per a fer-hi un espai d’art. Les obres ja han començat, explica Jornet, i la previsió és que els treballs estiguin enllestits pel voltantsde Nadal.

L’objectiu, indica, és que a més de mostrar-hi obres de Pujolboira, la rectoria aculli exposicions d’altres artistes i «que no sigui un magatzem de quadres, sinó un espai ben viu», ja que un dels objectius de la nova fundació és promoure mostres i organitzar activitats paral·leles com seminaris, congressos o tallers per aprofundir en l’estudi de l’obra de qui va ser un dels fundadors del Grup 69 al costat de Ricard Ansón, Josep Ministral, Lluís Roura i Daniel Lleixà.

La línia formativa

«Teníem clar que no volíem que el seu llegat es perdés i sobretot, que cal traspassar tota la seva feina en l’àmbit educatiu, donar-li continuïtat a la línia que va engegar per formar futurs pintors i infants i joves», diu Jornet.

«De jove sempre deia que ell no servia per a professor, que només sabia pintar, però amb els anys va ser un molt bon pedagog, amb esperit d’acompanyament no academicista tant per a adults com per a joves», explica, posant com a exemple el projecte Pintar en positiu que duia a terme a les escoles i la seva voluntat, per a més endavant, de concedir premis, beques o recompenses per a despertar vocacions artístiques i per a la formació de joves valors.

Ara la nova Fundació Pujolboira està ultimant els detalls d’una gran exposició que obrirà a mitjans de novembre a l’Escala, un dels paisatges més pintats per Ramon Pujolboira. Es podrà veure entre l’Alfolí de la Sal i altres espais del municipi durant tres mesos.