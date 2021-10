El rodatge de la pel·lícula independent Rust va ser ahir escenari d’un fatal accident quan l’actor Alec Baldwin va disparar una pistola de fogueig que no sabia que estava carregada i va matar la directora de fotografia, Halyna Hutchins, i va ferir també el director, Joel Souza. Hutchins va ser traslladada encara amb vida a l’hospital de la Universitat de Nou Mèxic, a Albuquerque, on va morir. El director lesionat també va ser traslladat a un centre hospitalari, on es recupera de les seves ferides. L’oficina del xèrif investiga les circumstàncies de l’accident, pel qual no s’ha acusat ni detingut a ningú.

L’accident va passar entorn de les dues de la tarda al Rancho de Bonanza Creek, on es filmaven diverses escenes de Rust, en el qual Baldwin exercia de productor a més de protagonista.

L’oficina del Xèrif ha obert una recerca per esclarir què ha passat i quin tipus de projectil tenia l’arma, que no se sap si es va utilitzar durant l’enregistrament d’una escena o en un assaig.

«Els detectius estan investigant com i quin tipus de projectil es va disparar. L’incident continua sent una recerca activa», va explicar el departament en un comunicat. De moment, les autoritats descarten presentar càrrecs criminals.

L’oficina de rodatges de Nou Mèxic va indicar el passat 6 d’octubre que la filmació de Rust donava feina a 22 actors, 75 tècnics i més de 230 figurants, encara que es desconeix quants d’ells eren presents en el moment de l’incident. L’accident recorda a la mort de Brandon Lee, fill de Bruce Lee, durant un altre rodatge el 1993.