La GIO, la orquestra simfònica de Girona, arrenca la temporada del desè aniversari reformulant la seva marca i amb nou director artístic, Francesc Prat, que es proposa «anar més enllà» per acostar la música al públic amb nous formats. La presentació oficial d’aquesta nova etapa, en què la formació passa a denominar-se GIO Symphonia per potenciar la seva vocació simfònica, serà el pròxim 31 d’octubre. Serà a l’Auditori de Girona, justament el mateix escenari on va néixer ara fa una dècada, amb la producció Misteris de l’instant, una de les dues propostes de la GIO incloses dins la programació de Temporada Alta.

Sota la batuta de Prat i amb Xavier Sabata com a contratenor i director escènic, Misteris de l’instant vol posar les bases del que serà la formació per als propers anys. «És una proposta agosarada i atrevida», explica el director de la GIO, Jaume Sabaté sobre aquest recital que s’havia de celebrar primer el juny del 2020 i després el febrer, però en ambdós casos va caure per la pandèmia.

Prat explica que s’ha inspirat en els Mystères de l’instant d’Henri Dutilleux per a desplegar sis moviments entorn de la idea d’instant. «Són sis peces totalment diferents unides per la idea d’instant, per traduir en música les emocions i els aspectes físics dels instants», diu Prat, que ha escollit obres de Britten, Rameau, Fauré, Guix, Händel i Mozart per a mostrar conceptes com la crida o l’albada i mostrar «la versatilitat de la GIO» amb formacions que van des d’un instrument sol a petits grups de tres o 25 i tota una orquestra simfònica.

Pel que fa a la posada en escena, situarà els músics en una disposició diferent a l’habitual semicercle de les orquestres i ha comptat amb la participació de Cube.bz, considerats dels millors il·luminadors de l’Estat.

Tot plegat, explica Prat, «condensa» les línies mestres del que serà la GIO Symphonia en el futur, acostant la música al públic amb nous formats fins a desenvolupar «una personalitat pròpia».

Misteris de l’instant és la primera col·laboració de l’orquestra amb Temporada Alta, però no l’única, ja que la GIO també oferirà El Amor Brujo amb Mariola Membrives als teatres de Bescanó i Palafrugell. El festival, que habitualment no programa música clàssica, ha entrat en la producció perquè es tracta d’un projecte més enllà del concert habitual, i com una aposta per convertir Girona en un espai de creació, assenyala el director del certamen, Salvador Sunyer.