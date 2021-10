El pintor Jordi Llagostera (Ripoll, 1990) mostra des d’ahir de la seva obra al Palau de l’Abadia en una exposició titulada Miscel·lània. Segons informa l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses en un comunicat, l’artista havia pintat en algun període de la seva adolescència (del 2009 al 2013) com a passatemps, però tot just fa prop de dos anys que s’hi dedica professionalment. Anteriorment també havia treballat en projectes relacionats en l’art, com una galeria en línia o dotant de contingut una aplicació sobre art. Tot i la seva curta trajectòria, l’artista ha tingut l’oportunitat d’exposar a Nova York i també és el director artístic de l’Espai Rama, que també ha decorat, des d’on «busca trencar els estereotips elitistes de la cultura i barrejant l’oci i l’art». L’exposició es podrà visitar al Palau de l’Abadia fins al pròxim 8 de desembre de dilluns a dissabte, de 10 a 14 h i de 16 a 19 h, i els diumenges, de 10 a 14 h